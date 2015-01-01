Снежная стихия в Украине: обесточены десятки поселков, сотни машин застряли в заносах

В Одесской области спасатели за сутки извлекли из снежных заносов 184 автомобиля.

В Украине сотни машин застряли в заносах фото: sai.gov.ua

В период с 6 по 7 января в Украине вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает УНИАН.

В частности, без электроснабжения остаются в Одесской 35 н.п., во Львовской — 14 н.п., в Херсонской — 10 н.п., в Николаевской — 7 н.п., в Кировоградской — 2 н.п., в Киевской — 2 н.п., в Черкасской — 1 н. п.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Одесской области спасатели за сутки извлекли из снежных заносов 184 автомобиля, в том числе скорую помощь, сообщили в Главном управлении ГСЧС в области.

Сообщается, что из-за снегопада образовались транспортные заторы в ряде районов области.

"Сотни людей оказались в "западне". Всего из снежных заносов по состоянию на 9.00 изъято 184 автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи, который направлялся на вызов. Спасено 554 человека, из них 80 детей", — отметили в пресс-службе.

На территории области развернуто 47 пунктов обогрева, в том числе 5 мобильных пунктов обогрева от Главного управления ГСЧС в Одесской области. С начала осложнения погодных условий в мобильных пунктах обогрева находилось 123 человека.

С 8:00 6 января запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, с 10:00 — закрыто движение транспортных средств на автодорогах общего пользования по трассе Одесса-Николаев и Одесса — Рени. В определенных местах отстоя на территории области находится 282 единицы техники. В Одессе в местах отстоя на постах управления патрульной полиции Одессы находится 19 грузовиков.

В пресс-службе добавили, что сейчас на территории Одесской области наблюдается сильная метель и снежные заносы, скорость ветра составляет 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100 — 500 м — температура воздуха ночью была 14-19, днем 10-15 мороза.

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов и метелей в нескольких областях Украины закрыли движение транспорта.