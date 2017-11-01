Ученые научились превращать воду в вино

Чудо-стакан поможет в борьбе с вредными привычками.

Ученые из Сингапура изобрели стакан, который превращает воду в вино, сообщает Bit.ua.

Стакан под названием Vocktail оснащен электродами, которые с помощью микроимпульсов влияют на вкусовые рецепторы человека. По сути, это изобретение обманывает рецепторы и выдает содержимое в нем за тот вкус, который пожелает человек. Таким образом обычная вода может превратиться в вино или лимонад.

Кроме того, обладатель Vocktail может регулировать уровень солености, горькости и сладости. А также чувствовать запах желаемого напитка. Это возможно благодаря трубке, которая подает необходимый запах в стакан, заставляя при этом человека вспомнить аромат настоящего напитка.

Разработчики заявляют, что такой стакан будет очень эффективным в диетологии, поскольку заменяет вредные напитки на воду с нужными вкусовыми качествами.