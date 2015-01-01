Украинский нардеп-елка насмешил Сеть, опубликованы фото

Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.
Фото телеведущая разместила у себя на странице в Facebook.
Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.
"Впервые удалось в этом году затянуть папу на праздник в детский сад", — подписала снимок Маричка.
Друзья и подписчики телеведущей сразу начали комментировать веселый снимок: " Подсижует Верку ))", "Але ж скажуть, що кляті бендерівці примуслили дітей хороводи водити навколо депутата", "Депутаты подрабатывают на "елках", "Папа супер! Издалека похож на Сердючку", "Как в сказке: а во лбу звезда горит", "А мне похож на судью конституционного суда. На корпоративе))", "Якщо зiрка в лоб, то зiрка в лоб", "Вєркіна сєстра приєхала....".
Напомним, "Снежная королева" Даша Астафьева показала чувственные зимние фото.