Украинский нардеп-елка насмешил Сеть, опубликованы фото

Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.

Егор Соболев Facebook.com

Телеведущая "1+1" Маричка Падалко показала, как ее муж,был елкой на детском утреннике.

Фото телеведущая разместила у себя на странице в Facebook.

Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.

"Впервые удалось в этом году затянуть папу на праздник в детский сад", — подписала снимок Маричка.

Друзья и подписчики телеведущей сразу начали комментировать веселый снимок: " Подсижует Верку ))", "Але ж скажуть, що кляті бендерівці примуслили дітей хороводи водити навколо депутата", "Депутаты подрабатывают на "елках", "Папа супер! Издалека похож на Сердючку", "Как в сказке: а во лбу звезда горит", "А мне похож на судью конституционного суда. На корпоративе))", "Якщо зiрка в лоб, то зiрка в лоб", "Вєркіна сєстра приєхала....".

Напомним, "Снежная королева" Даша Астафьева показала чувственные зимние фото.