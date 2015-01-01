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Украинский нардеп-елка насмешил Сеть, опубликованы фото

Сегодня, 15:50

Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.

Егор Соболев
Егор Соболев Facebook.com
Телеведущая "1+1" Маричка Падалко показала, как ее муж, нардеп Егор Соболев, был елкой на детском утреннике.

Фото телеведущая разместила у себя на странице в Facebook.

Соболев побывал в детском саду на утреннике дочери.

"Впервые удалось в этом году затянуть папу на праздник в детский сад", — подписала снимок Маричка.

Егор Соболев
Facebook.com

Друзья и подписчики телеведущей сразу начали комментировать веселый снимок: " Подсижует Верку ))", "Але ж скажуть, що кляті бендерівці примуслили дітей хороводи водити навколо депутата", "Депутаты подрабатывают на "елках", "Папа супер! Издалека похож на Сердючку", "Как в сказке: а во лбу звезда горит", "А мне похож на судью конституционного суда. На корпоративе))", "Якщо зiрка в лоб, то зiрка в лоб", "Вєркіна сєстра приєхала....".

Егор Соболев
Facebook.com

Напомним, "Снежная королева" Даша Астафьева показала чувственные зимние фото.

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Украинский нардеп, Егор Соболев, Маричка Падалко, елка, детский утренник
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