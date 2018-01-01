Украинский паспорт серьезно поднялся в рейтинге самых привлекательных в мире, инфографика

Последнее место в списке занял Афганистан.

Паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге Passport Index politeka.net

В 2018 году паспорт гражданина Украины серьезно поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist — Passport Index, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира.

В рейтинге документов наша страна разделила 91 место с Албанией, улучшив свои позиции по сравнению с 2017-м, на 21 пункт, говорится в исследовании компании.

В списке украинский паспорт является одним из пяти, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг возглавляют Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. Паспорт США занял 35 мест, России — 87-е, а на последних местах оказались Эритрея, Ирак и Афганистан.

Паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге Passport Index Скриншот с amazonaws.com/nomadcapitalist

В рейтинге Passport Index гражданство оценивается на основе пяти факторов: система налогообложения, безвизовые поездки, общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы.

Паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге Passport Index

Паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге Passport Index Скриншот с amazonaws.com/nomadcapitalist

Ранее аналитики Bloomberg составили рейтинг стран с самой несчастной экономикой, Украина в нем заняла седьмую строчку, оказавшись между Турцией и Грецией, которые делят шестую строчку, и Испанией.