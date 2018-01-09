Украина опережает Россию в рейтинге паспортов

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов мира. "Индекс паспортов" показывает число государств, которые граждане могут посетить без визы.

Согласно списку, среди государств бывшего СССР на первое место вышла Украина — наши граждане могут посещать без визы 114 стран, сообщается на сайте компании.

Стоит отметить, что в 2017 году Украина и Евросоюз договорились о безвизовом режиме, в результате украинский паспорт поднялся в рейтинге на 14 позиций и занимает 44-ю строчку.

Россия делит второе место с Молдовой, граждане этих стран могут отправиться в 110 стран.

На первом месте находится Германия, ее граждане имеют право на поездки без визы в 177 стран.

На втором месте Сингапур со 176 странами. На третьем сразу восемь стран — Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия Финляндия, Франция и Япония. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу.

В топ-10 рейтинга попали около 30 стран, большинство — представители Евросоюза. Исключение — отмеченные Сингапур и Япония, а также Южная Корея, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Паспорт США находится в индексе на пятом месте. В нынешнем году американцы имеют право посещать без визы 173 страны.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ всего в 24 государства.