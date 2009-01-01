В наколках и с "бульбуляторами". Бойцы ВСУ рассказали об "ополченцах" на Донбассе

Без работы, без денег, грязные, в наколках, рассказал боец ВСУ о боевиках.

Боевики на Донбассе joinfo.ua

На Донбассе украинским военным приходится воевать с грязными и озлобленными наркоманами-"ополченцами".

Об этом рассказал командир взвода с позывным "Киев" "Военному телевидению".

"Без работы, без денег, грязные, в наколках, "бульбуляторы" в блиндажах, "фен" (амфетамин — ред.) в карманах. Наркоманы. Злые, озлобленные, боятся нас. Не хотели выходить, даже не знаю, что там про нас наговорили. Наш парень стоит сотни таких", — рассказывает "Киев" и показывает журналистам трофейный огнемет "Шмель" российского производства.

"Если враг сложит оружие — не будет войны, если сложат оружие украинские воины — не будет Украины", — подытожил военный.

Напомним, ранее пособник боевиков рассказал о наркоманах и пьяницах на блокпостах ЛНР.

Видео: Військове телебачення України.