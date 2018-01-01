В прокуратуре рассказали, будет ли наказан сын замминистра за участие в краже Iphone

Степень причастности Михаила Ковтунца к преступлению устанавливается.

Сын замминистра образования с сообщниками хотели украсть Iphone 8 Plus Фото: Pixabay

Следствие устанавливает роль студента Национальной академии СБУ Михаила Ковтунца в разбойном нападении на курьера интернет-магазина.

Сыну заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца подозрение не объявлено, его процессуальный статус в деле окончательно не установлен. Об этом сообщили изданию Страна в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации ведомства, подозрение в разбое объявлено двум из трех фигурантов резонансного нападения.

"Роль и степень участия третьего фигуранта (сына замминистра образования Михаила Ковтунца – ред.) продолжает устанавливаться следственным путем", - уточнили в ведомстве.

Напомним, все участники нападения на курьера воспитываются в благополучных семьях. Двое из них являются студентами ВУЗов, один учится в ПТУ. Что побудило парней совершить разбойное нападение – выясняет следствие. Все они пока находятся на свободе, мера пресечения им не избиралась.

Как ранее сообщалось, трое подозреваемых заказали в интернет-магазине Iphone 8 Plus, однако встретили курьера с оружием и потребовали отдать покупку бесплатно. Курьеру с товаром удалось убежать от нападавших, после чего он написал заявление в полицию.