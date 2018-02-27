Крохотный сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова сделал первые шаги

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Иван, которому недавно отпраздновали первый лень рождения, сделал первые самостоятельные шаги.

Милым видео, на котором малыш уверенно ходит, в Insta-сториз выложила Катя Осадчая. В кадре Иван твердо стоит, и решительно топает по комнате.

"Мама дома", - подписала видео Осадчая, которая последние несколько дней провела вдали от семьи, находясь в командировках.

Также в семье Кати Осадчей подрастает старший сын Илья. Мальчику уже 15 лет и с каждым годом он становится похожим на свою звездную маму.

Ранее Катя Осадчая похвасталась ярким праздничным тортом.