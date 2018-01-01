В России покупатели магазина устроили жесткую бойню из-за акции на чашки: видео

Люди готовы были избить за керамическое изделие с игрушкой.

В России в супермаркете покупатели устроили бойню Скриншот YouTube

России в городе Краснодар в одном из местных супермаркетов была организована акционная продажа чашек с игрушками.

Очевидец событий опубликовал в Youtube видео, как покупатели заходят в магазин сразу после открытия.

Россияне чуть не снесли прилавки супермаркета и готовы были избить друг друга с особой жестокостью за чашки, в подарок к которым шла фигурка персонажа из мультфильмов "Мадагаскар", "Шрек" и других анимационных лент американской студии "DreamWorks".

Сотрудники супермаркета пытались утихомирить раззадоренную толпу, но тщетно. Доступ к прилавку с чашками некоторые россияне в буквальном смысле слова пробивали, избивая окружающих палкой.

Напомним, ранее бывшая жена известного советского и российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире передачи российского Первого канала "На самом деле" ударила по голове продюсера и кинокритика Марка Рудинштейна.