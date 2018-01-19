В России притворившийся врачом судимый мужчина врача принимал пациенток в гинекологии

По словам полицейских, он регулярно выдает себя за других людей.

Врач со стетоскопом 62iNFO.ru

В одном из медицинских учреждений города Первоуральск (Свердловская область, РФ) задержали ранее судимого мужчину, который выдавал себя за врача и вел прием пациентов.

С жалобой на самозванца обратился к полицейским главный врач больницы, в пятницу, 19 января, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

Мужчина представлялся то хирургом, то терапевтом, то гинекологом, называя разные фамилии и должности. При общении с медперсоналом утверждал, что идет в администрацию устраиваться на должность сантехником.

15 января нынешнего года он под видом медика из отделения неотложной терапии увел несовершеннолетнюю пациентку, ожидавшую осмотра хирурга, в гинекологическое отделение.

По данным полицейских Первоуральска, подозреваемым является 32-летний ранее судимый Антон Ярин, который регулярно выдает себя за других людей, посещая учреждения и захаживая в магазины "с проверками".

По время допроса в полиции он заявил о том, что ничего противозаконного не совершал, а в больнице оказался, навещая знакомого в травматологическом отделении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российской больнице при записи к врачу пациентам раздавали молитвы.