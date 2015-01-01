В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Украине снова похолодает

К выходным в нашей стране ожидается повышение температуры, отметила Адаменко.

Зима, иллюстрация УНИАН

В Украине к концу недели ожидается постепенно повышение, 18-19 января — она снова снизится, достигнув 15-17 градусов мороза.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет УНИАН.

По ее словам, следующее похолодание произойдет под действием скандинавского антициклона, во время него возможны незначительные осадки.

"К выходным мы ожидаем повышение температуры. Запад останется холоднее — на уровне 7-12 градусов мороза", — отметила управленец.

Между тем на остальной территории температура может колебаться в пределах от двух градусов со знаком минус — до одного градуса тепла. "Уже сейчас пошло повышение температуры", — добавила собеседница агентства.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в январе и феврале 2017 года в Украине стоит ожидать резких изменений погодных условий. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.