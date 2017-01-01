В Великобритании модель едва не лишилась носа из-за плохой "пластики": фото

Судя по Instagram Хлои Хан, она немало инвестирует в свою внешность и является постоянной клиенткой пластических хирургов.

Хлоя Хан Instagram

В Великобритании модель и звезда реалити-шоу Celebrity Big Brother Хлоя Хан пожаловалась фанатам на неудачную хирургическую операцию, оставившую ее "без костей в носу".

Она опубликовала соответствующий пост на своей странице в соцсети Instagram. По словам Хан, операция из разряда пластической хирургии стоила ей 100 тысяч фунтов стерлингов (около 3,8 млн гривен).

Хан призналась, что в конце октября прошлого года ей сделали неудачную операцию, после которой "в носу не осталось костей". В дальнейшем ради восстановления носовой перегородки девушке пришлось пересаживать хрящи из уха.

Instagram

Модель призвала подписчиков не поддаваться на рекламу из Instagram, поскольку у хирурга, сделавшего ей неудачную операцию, "были миллионы подписчиков, и никто не верил, что мог он плохо сработать плохо".

Напомним, ранее британка согласилась "бросить себя на растерзание" пластическим хирургам ради детской мечты.