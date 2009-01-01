Военный эксперт рассказал, как в Крыму во время учений десантники РФ отрабатывают наступление

Это абсолютно очевидно наступательные боевые действия в глубине обороны противника, отметил Фельгенгауэр.

Российские десантники gunm.ru

оккупированном Крыму во время учений российские десантники отрабатывали наступательные боевые действия, которые потенциально могут быть использованы в направлении материковой Украины.

Об этом в вечернем эфире радио "Крым.Реалии" заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Там (в Крыму — ред.) высадился воздушный десант, там высаживалась дивизия. Другая батальонная тактическая группа высаживалась с моря. И то, и другое — это абсолютно очевидно наступательные боевые действия в глубине обороны противника", — сказал он.

Отмечается, что в Крыму 20 марта на полигоне "Опук" начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учения проводятся "в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск". В учениях принимают участие более 2,5 тысячи российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе вооруженных сил Украины заявили, что все учения, которые проходят на территории аннексированного Крыма, являются незаконными.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, как далеко зайдет Путин в милитаризации Крыма.