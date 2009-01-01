ВСУ переходят на новую зимнюю форму по стандартам НАТО, опубликованы фото

Зимний комплект нового обмундирования состоит из 15 наименований. Уже пошили более 100 тыс. единиц.

Украинские военные , выполняющие боевые задания в зоне АТО, уже до конца сентября будут обеспечены новой зимней формой, разработанной по стандартам НАТО.

Об этом заявил начальник Главного управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, форма соответствует требованиям стандарта НАТО 2333. Всего зимний комплект нового обмундирования состоит из 15 наименований. Уже пошили более 100 тысяч комплектов зимней формы.

По сравнению со старым, в него добавлены флисовые перчатки с замшевыми наладонниками и шарф-труба. Многие изменения были внесены по требованию военных, имеющих опыт боевых действий на востоке Украины.

Две трети украинской армии уже к концу этого года должны планово, по мере окончания периода эксплуатации старой формы, перейти на новую зимнюю форму. Стоимость одного зимнего комплекта формы составляет около восьми тысяч гривен.

Вся одежда и обувь изготовлены на тендерной основе.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал документ, которым утвердил новые знаки различия и форму в украинской армии.

фото: radiosvoboda.org