"Забыли" под Зайцево. ВСУ нашли тайник боевиков с оружием и снаряжением российского производства

Все снаряжение и боеприпасы, которые "забыли" боевики — российского производства.

Вблизи позиций украинских бойцов в Зайцево Донецкой области нашли тайник с вооружением, которое оставили террористы.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, все снаряжение и боеприпасы, которые "забыли" боевики — российского производства. Вероятно, вооружение оставила диверсионно-разведывательная группа противника.

Также, в тайнике нашли реактивный пехотный огнемет "Шмель", реактивные противотанковые гранаты ПГ-7, ПГ-7В, более 200 тонн боеприпасов калибра 5,45 и 7,62, 20 гранатометным выстрелов ВОГ 25 и 4 - ВОГ 25П, 4 гранаты Ф1 8 РГД-5 и осколочная граната наступательного действия РГ 42, 6 запалов к гранатам УЗРГМ-2 и УЗРГ, а также рейдовый рюкзак и разгрузку.

фото; mil.gov.ua; Видео: Військове телебачення України