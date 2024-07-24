Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году

На Западе считают, что проблемы с танками и бронемашинами заставят войска РФ сменить тактику, а Путина попросить перемирия, но все гораздо сложнее.

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В войне России против Украины танки – это уже не главное, а Путин собрался воевать до тех пор, пока сидит в Кремле / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Российские оккупанты с октября прошлого года ведут новую наступательную кампанию против Украины, которая продолжается и по сей день. Враг в ограниченном количестве применяет бронетехнику, однако поддерживает определенный темп войны и открыл новый фронт в направлении Харькова. Безусловно, противник не способен наступать бесконечно и уже в ближайшие месяцы может сбавить обороты. Особенно в условиях поставок Украине вооружений со стороны Запада и усиления мобилизации.

Британские журналисты на днях опубликовали материал о том, что у россиян ко второй половине 2025 года возникнут критические проблемы с запасами танков и боевых машин пехоты. Понимания расклад, в Кремле могут перейти к более оборонительному формату военной операции уже до конца этого года, а Путин, вероятно, в скором будущем будет все больше заинтересован в перемирии.

Но так ли это? Что у России с танками, насколько они важны на нынешнем этапе войны, будет ли просить Путин перемирия и какие факторы не учли британцы в своем анализе – разбирался Главред.

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У России большие проблемы с танками

Журналисты британского издания The Economist разместили статью под названием "Огромные запасы российского оружия советской эпохи подходят к концу". В подводке к ней сказано, что проблемы россиян могут заставить Путина "свернуть наступление на Украину".

В материале говорится, что оккупанты провалили наступление на севере Харьковской области, а достижения на Донбассе достаются огромной ценой. Поэтому возникает вопрос, как долго Россия сможет поддерживать текущие темпы своих наступательных действий. И если с производством ракет и мобилизацией у Кремля все в порядке, то есть серьезные проблемы с танками и боевыми машинами пехоты: за время полномасштабной войны потеряно около 3 000 единиц танков и 5 000 ед. другой бронетехники.

Уже в декабре 2023 года из 1530 танков, поступивших россиянам на фронт, почти 85% из них оказались старыми танками. Среди них Т-72, Т-62 и даже танки, появившиеся сразу после Второй мировой – Т-55.

В статье приводятся оценки о том, что после февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно напала на Украину, на фронт было отправлено около 175 современных танков Т-90М. Причем большая часть Т-90МС – лишь модернизированные старые Т-90 А.

Россия в мае открыла новый фронт на севере Харьковской области, но провалила свое наступление / DeepState

И, предполагается, что в 2024 году годовое производство танков в России может достичь показателя лишь в 90 единиц. Танков Т-90 МС – не более 28 единиц. Как ремонтировать старые, так и создавать новые танки проблемно, поскольку существует проблема комплектующих.

При этом россияне испытывают проблемы из-за разрыва цепочки производства советских вооружений, а также с артиллерийскими стволами. Снаряды молниеносно выстреливаются, из-за чего стволы быстро изнашиваются.

"Но самая большая проблема, которая возникает, связана с танками и боевыми машинами пехоты, которые по-прежнему имеют решающее значение для любых масштабных наступательных операций. Хотя по оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), в феврале этого года у России могло быть около 3200 танков на складе, г-н Гьерстад (Майкл Гьерстад, аналитик IISS, - ред.) говорит, что до 70% из них "не сдвинулись ни на дюйм с начала войны". Большая часть Т-72 хранится непокрытой с начала 1990-х годов и, вероятно, находится в очень плохом состоянии", - говорится в материале.

Украинская армия за время полномасштабной войны уничтожила огромное множество танков РФ. На фото - разгром танковой колонны оккупантов на Киевщине в 2022 году / Скриншот YouTube

Три возможности России пополнять танками свои войска

Оценки, приведенные в статье The Economist – очень оптимистичные. Речь идет, скорее, о намерении выдать желательное за действительное, ведь у России, помимо модернизации, есть еще два источника пополнения своих войск танками, сказал Главреду руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI", военный моряк в отставке, член координационного совета Общественной лиги "Украина - НАТО" Павел Лакийчук.

"Первый - модернизация танков. Второй состоит в производстве новых танков. Третий предусматривает снятие с консервации очень старых танков. Всеми этими тремя путями россияне идут параллельно. И даже относительно старые танки используются на поле боя", - говорит эксперт.

С модернизацией танков у России действительно проблемы, но танки в нынешней войне – не главный фактор преимущества на поле боя.

"Судя по характеру боевых действий в Украине, наличие танков уже не является главным преимуществом на поле боя. Мы видим уже не танковые битвы, а поддержку танками пехотных штурмов. Тактика предусматривает фактическое использование танков как артиллерийских установок. В таких боевых действиях могут применяться любые танки, даже наподобие Т-34. Для понимания ситуации в целом надо смотреть на ресурсы и тактику противника. Технические и человеческие ресурсы у него по-прежнему остаются", - объяснил Лакийчук.

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Россия дойдет до "критической точки истощения" по танкам ко второй половине 2025 года?

Аналитики Майкл Гьерстад и Александр Гольц, чьи оценки приводятся в материале, утверждают, что при нынешних темпах истощения, уже ко второй половине 2025 года российские танки и машины пехоты "достигнут критической точки истощения". Согласно их прогнозу, россияне, чтобы совсем не отстать, сделают акцент на наращивании производства дронов.

Однако, по мнению Гьерстада, если ничего не изменится, уже до конца 2024 года противник попытается скорректировать свою позицию на поле боя и сделать ее более оборонительной. Причем оборонительные планы россиян могут стать заметными уже до конца лета.

Россия в 2024 году способна будет произвести не более 28 единиц танков Т90 / Википедия

Что упустили в материале The Economist

Западные аналитики часто ошибаются, когда анализируют ситуацию "на бумаге" – исходя из статистических показателей, а не реального положения вещей. Война в Украине вышла за рамки традиционных войн, где бронетехника имеет очень серьезное значение. Обе стороны достаточно хорошо друг друга изучили и танковыми боями их уже не удивишь.

Очень важную роль играют дроны, которые активно действуют на фронте и способны разрушать танки, что не делает боевые машины самым эффективным оружием.

Кроме того, в материале не учитывается фактор важности поставок товаров двойного назначения от Китая и различных компонентов из Ирана и КНДР. В странах незападного мира может быть огромное количество различных типов вооружений и элементов, и все они могут оказаться в руках России. В каких объемах – вопрос риторический. Но это может повлиять на ситуацию на фронте.

Более того, следует отметить, что Россия, несмотря на ресурсное преимущество над Украиной, способна и сама, в рамках локальных тактических маневров, вести ассиметричную войну против Украины. Проще говоря, на участках фронта, где у ВСУ преимущество над войсками РФ. И в этих случаях располагать танками и боевыми машинами пехоты вовсе не обязательно. Атаки противника на тех же мотоциклах тому подтверждение.

В войне в Украине танки используются как артиллерийские установки, при такой тактике подойдут даже старые Т-34, убежден Павел Лакийчук / Википедия

Будет ли Путин просить мира

"Заинтересованность Путина во временном прекращении огня может вскоре возрасти", - говорится в последнем предложении статьи. Но здесь эксперты, опять-таки, не учли возможность применения оккупантами различных тактик, которые могут затянуть "заинтересованность Путина" на очень долгие сроки.

Шансов на справедливый мир в Украине в скором времени не предвидится, потому что Путин будет воевать до тех пор, пока при власти в Кремле. К тому же на данный момент непонятно, как будет действовать Китай, заявил Главреду политический эксперт Тарас Загородний.

"Россияне продолжат забрасывать Украину корректируемыми авиабомбами, ракетами и гнать своих людей в бой. Мира при Путине в Кремле достичь невозможно, он будет делать все возможное для того, чтобы дальше воевать. Танки россияне найдут в других местах, будут массово производить Шахеды и другое вооружение.

Я не верю в прогнозы о том, что из-за проблем России с бронетехникой ситуация в войне серьезно изменится. Даже в нынешней обстановке противник продолжает наступать: применяет КАБы, прибегает к атакам на мотоциклах и багги. И задачи свои он выполняет – закрепляется на определенных локациях и все же достигает определенных продвижений", - говорит аналитик.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Путин не пойдет на перемирие, а танки и другие вооружения для войны он найдет - Загородний / Скриншот YouTube

Единственный шанс на справедливый мир

Украине нужно переносить войну в Россию, это и будет возможностью установления справедливого мира. Нужно создать предпосылки для экономического хаоса, поделился Загородний.

"Вот сейчас мы видим результаты работы украинских дронов в Краснодарском крае – там уже дефицит электроэнергии. Очень важный промышленный и транспортный узел столкнулся с проблемами. Нам нужно масштабно выбивать их энергетику, чтобы добиться истощения возможностей противника и создать предпосылки для экономического хаоса. Надо привести Россию к состоянию Германии времен Первой мировой войны. Тогда немцы еще могли обстреливать Париж, но вынуждены были подписывать капитуляцию и уходить на свои территории", - подчеркнул Тарас Загородний.

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