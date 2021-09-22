Холодная война, демарш Франции в НАТО и союз Китая с Афганистаном: чем миру грозит AUKUS

Джо Байден объявил о создании военно-политического союза AUKUS между США, Великобританией и Австралией / Getty Images

На днях президент США Джо Байден объявил о создании нового военно-политического союза между Штатами, Австралией и Великобританией - AUKUS. Согласно договоренности, предполагается, что три страны упростят между собой обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако несмотря на то, что зона действия союза находится вдалеке от европейского континента, в Европе эту инициативу восприняли в штыки, увидев в ней угрозу замены действующего альянса НАТО.

Как объяснили Главреду эксперты, новые попытки США по сдерживанию Китая могут обернуться серьезными последствиями, ведь Штаты рискуют развернуть новую Холодную войну и спровоцировать демарш ряда стран внутри Североатлантического Альянса. Причем из-за разворота Штатов на Азию неприятности могут начаться и у Украины.

Еще одно ядерное государство

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса отмечает, что создание AUKUS преследует две цели - усилить оборонное сотрудничество между странами-подписантами и сдерживать Китай в сфере высокотехнологичного военного развития.

"Это не союз, а соглашение о военном партнерстве - это не блок и он даже близко не похож на Альянс НАТО. Он имеет узкую направленность в военной сфере и будет ли оно позже трансформировано в некий блок по типу НАТО - большой вопрос. Тем более, что произойти это может не скоро", - убежден Куса.

По словам Кусы, с договором есть ряд проблем в вопросе его соотношения с политиками других стран Тихоокеанского региона. В частности, Новая Зеландия выступила против соглашения, так как подписанное соглашение нарушает региональные договоренности о нераспространении ядерного оружия и может нарушить статус южной части Тихого океана как безъядерной зоны. "Для Новой Зеландии - это принципиальный вопрос, потому что они десятилетиями являются лидерами безъядерной политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим премьер-министр Новой Зеландии уже запретила будущим австралийским ядерным субмарином вход в территориальные воды", - добавил Куса.

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Поэтому дальнейшая трансформация и расширение Альянса пока выглядит спорно. Вместе с тем, опасность от создания нового партнерства все же сохраняется. "США этим союзом вводят Австралию в клуб ядерных стран. Им это выгодно, поскольку Австралия - это экономический монстр (если посмотреть на ее уровень ВВП). То есть заручившись ее поддержкой ось Вашингтон - Сидней гарантирует Соединенным Штатам успешное противостояние с Китаем. Ввиду этого, США нарочно не идут на открытое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, который, к слову, уже и так не действует, но они дают Австралии субмарины с ядерными реакторами и дают крылатые ракеты, которые имеют в своем техническом составе головные части с ядерными боезарядами, при этом подчеркивая, что эти ракеты в обычном снаряжении. Но поменять "голову", имея штатный носитель - это дело нескольких часов и потому лишь вопрос времени, пока ядерные боеголовки окажутся в арсенале Вооруженных Сил Австралии. А если к этому союзу присоединятся Вьетнам, Индия и Южная Корея, то Китай фактически окажется в окружении", - отмечает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Читайте такжеПочему Байден так "закусился" на КитайК слову, Китай, несмотря на то, что прямо ни одна из сторон его не упоминала, на новый союз отреагировал крайне остро. "Сотрудничество США, Соединенного Королевства и Австралии в сфере атомных подлодок наносит серьезный ущерб региональному миру и стабильности, активизирует гонку вооружений и сводит на нет международные усилия по нераспространению ядерных вооружений. Действия Соединенных Штатов и Великобритании, экспортирующих секретные технологии для атомных подлодок, вновь демонстрируют двойные стандарты и доказывают, что они используют такой экспорт как инструмент для геополитических игр", – заявил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

По мнению Жданова, текущую ситуацию Китай может использовать для поиска союзников в лице Пакистана, Афганистана, что может спровоцировать серьезное экономическое противостояние, которое впоследствии может вылиться во вторую Холодную войну.

НАТО отживает свое?

Также стоит отметить, что новый союз готовился тремя странами в условиях строжайшей секретности и, как сообщают британские СМИ, обсуждался еще на полях саммита Большой семерки в июне. Наиболее болезненно эта скрытность ударила по Франции, которую мало того, что оповестили лишь накануне объявления Байдена, а не на саммите, где присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, так еще и оставили без многомиллионного контракта, так как после создания AUKUS Австралия расторгла договор с французской компанией Naval Group на поставку 12 подлодок стоимостью 56 миллиардов долларов, подписанный еще в 2016 году.

В знак протеста Франция уже отозвала своих послов из Канберры и Вашингтона. Кроме того, Франция также выступила против продолжения переговоров Европейского союза (ЕС) с Австралией о свободной торговле после отказа от поставок подлодок.

"Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", — публично возмущался госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Стоит отметить, что радикально настроены не только во Франции. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "неприемлемой" манеру договоренностей между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, а председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметил, что решение о создании AUKUS свидетельствует о недостатке лояльности со стороны Вашингтона по отношению к европейским союзникам , а потому потребовал разъяснений от США.

Читайте такжеБайден потерял доверие к Европе и идет по стопам ТрампаБолее того, скандал с AUKUS, судя по заявлениям политиков, одной лишь экономикой может не закончится. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уже отметил, что новый союз может изменить стратегическую концепцию внутри НАТО.

"Если европейцы не чувствуют, что для того, чтобы остаться в истории, они должны объединиться и вместе защищать собственные интересы, тогда их судьба быть абсолютно разрозненными", - сказал Ле Дриан.

Эксперты, опрошенные Главредом, не исключают, что Франция на фоне разрыва контракта вполне может решиться на демарш в НАТО, чему способствует ее главенствование в Альянсе, которое начнется уже в январе. Тем более, что у Франции уже был опыт выхода из военного блока НАТО - более чем 30 лет, с 1966 по 2009, Франция принимала участие в Альянсе только политически, не выделяя своих военных для кампаний НАТО.

"Сейчас, на фоне обострения, повторный выход из военной структуры НАТО вполне предсказуем. Тем более, что в преддверии выборов во Франции в апреле следующего года, Макрону надо демонстрировать решительность. Поскольку антиамериканские настроения растут везде в Европе и явно вырастут во Франции, на волне этой истории Макрон может объявить о выходе если не полностью из НАТО, то, как минимум, из военной организации и заявить о полном прекращении сотрудничества, как уже было в свое время, когда военные силы французской республики не находились в распоряжении командования НАТО в Европе", - предполагает политтехнолог, директор компании BertaCommunications Тарас Березовец.

Однако даже если это произойдет, то по мнению Жданова, демарш может закончиться, так и не начавшись. "Франция, безусловно, попытается сделать ряд политических заявлений, но дальше какие-либо действия вряд ли последуют. Ведь Франция сейчас переживает глубокий экономический кризис и потеря контракта на 56 млрд долларов на поставку подлодок в Австралию для нее - удар ниже пояса. Потому французский демарш в принципе может стать большим пшиком, ведь как только вопрос зайдет в экономическую плоскость, этим они сами себя закопают", - убежден Жданов.

Украине придется делать выбор

Так или иначе, вопрос разворачивания единого фронта против Китая может "задеть хвостом" и Украину. По словам Березовца, этому могут способствовать участившиеся заявления украинских властей об углублении сотрудничества Киева с Пекином. В связи с этим, для Украины существует риск потери поддержки Штатов. Соответственно, те страны, которые ориентируются в своем внешнеполитическом курсе на США (к которым относится Украина), должны будут определиться в том, кого они поддерживают и заявить о своих намерениях.

Читайте такжеПочему власть на самом деле бредит о "превращении" Украины в Китай"Безусловно, любое сотрудничество Украины с Китаем и развитие совместных программ с ним будут болезненно восприниматься в Вашингтоне и рано или поздно возникнет вопрос - для чего оказывается поддержка Украине, если она усиливает связи с коммунистическим Китаем? Это, в свою очередь, приведет к потере экономической помощи, политической поддержки. А поскольку американская политика инерционная, эти решения, как правило, принимаются в течение года-полутора. Соответственно, если Украиной будут продемонстрированы дальнейшие шаги по сближению с Китаем, охлаждение отношений с Вашингтоном начнется приблизительно с весны-лета 2022 года", - считает Тарас Березовец.

И добавляет, что дальнейшую судьбу Украины могут отчасти решить действия Франции, ведь на фоне потери австралийского контракта, Макрон может заявить о заказе России новой постройки Мистралей, что приведет к сближению как с Москвой, так и с Пекином. А это, в свою очередь, напрямую отразится на интересах Украины, ведь если Франция возобновит сотрудничество и продаст России вертолетоносцы, которые та ранее намеревалась установить в оккупированном Севастополе, это поставит под угрозу безопасность Украины, так как это изменит баланс сил в Черноморском регионе.