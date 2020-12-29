Главные успехи и провалы Зеленского и Ко: как Украина превратилась в леопардовую шкуру

Эксперты подвели итоги работы власти в 2020 году и объяснили, почему пребывание Зеленского в "теплой ванной" оборачивается бедами для украинского государства / УНИАН

В своей инаугурационной речи Владимир Зеленский сказал: "В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать все, чтобы украинцы, по крайней мере, больше не плакали".

Однако, судя по результатам работы власти в 2020 году, выполнение этого обещания президенту дается непросто, а в дальнейшем украинцы еще наплачутся.

Безусловно, вызов, с которым пришлось столкнуться команде "зеленых" в 2020 году, не назовешь заурядным. Пандемия коронавируса и локдауны нанесли болезненный удар даже по сильным государствам вроде США. Однако беда в том, что украинской власти нечем похвастаться не только в сфере борьбы с Covid-19, но и в других сферах. У Зеленского по-прежнему наибольшая поддержка избирателей, но сохранять эти показатели в следующем году Зеленскому будет уже тяжело.

Политические эксперты проанализировали основные достижения и провалы власти в целом и лично Зеленского за 2020 год, а также рассказали Главреду, какие проблемы могут возникнуть в Украине в 2021-ом в результате ошибок, допущенных властью ранее.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Главным успехом власти в уходящем 2020 году считаю Большую стройку. У нас очень любят говорить о единстве страны, но обеспечивается это единство вполне приземленными вещами, а не заклинаниями. И хорошие дороги – это как раз одна из таких вещей, дающая связанность регионов и улучшение логистики, а также эффективный инструмент для экономического развития. Коль скоро мы потеряли промышленный потенциал, мы сможем использовать хотя бы транзитный потенциал.

Провалом 2020 года стала кадровая политика на местах. Результаты этого провала отразились в итоговых цифрах местных выборов, в результате которых мы получили угрозу не просто регионализации политики, а неофеодализации страны. Все это приведет к углублению конфликта между Киевом и региональными элитами и станет одним из тех факторов, которые определят события 2021 года.

Возможно, в таких условиях Зеленскому стоит искать более взрослых политических партнеров, например, объединить усилия с той же Юлией Тимошенко.

Безусловно, итоги голосования 25 октября вдохновили Петра Порошенко и Виктора Медведчука на розыгрыш карты досрочных выборов в Раду, в результате которых оба рассчитывают улучшить свои позиции. Однако в действительности для них все выглядит не настолько радужно, поскольку по итогу 2020 года и Евросолидарность, и ОПЗЖ просто сохранили свои позиции, не более того, а на первом месте практически везде – партия местного мэра. Потому обе политические силы остаются секторальными партиями.

Так что если год назад страна "позеленела", то теперь политическая карта страны напоминает леопардовую шкуру. Хотя рейтинг Зеленского по-прежнему остается высоким.

И если сегодня снова свести на выборах Порошенко и Зеленского, то результаты были бы примерно такими же: может быть, не 75/25, а 65/35. Результат ВАЗ в первом туре президентских выборов – это и есть его электоральное ядро. И, глядя на последнюю социологию, в принципе, Зеленский остался плюс-минус на тех же значениях.

Кость Бондаренко Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

Все провалы этого года были в основном в сфере экономики. Эпидемия коронавируса привела к тому, что в бюджете образовалась огромная дыра, а латать ее придется уже в следующем году. В феврале 2020-го у нас была возможность спрыгнуть с кредитной иглы (правительство и президент уже готовились к отказу от услуг МВФ и началу возврата накопленных долгов), но коронавирус спутал все карты.

Кроме провалов в экономике и борьбе с коронавирусом, власть провалила и кадровую политику на местах – было немало неудачных назначений на губернаторские должности. К провалам следует отнести и ссору с Конституционным судом. Такая ситуация, в принципе, не должна была возникнуть, и в 2021 году она обязательно должна быть каким-то образом разрешена.

Были у власти и успехи в 2020-ом: Зеленскому удалось сохранить высокий рейтинг; несмотря на кадровый голод на местах, СН удалось набрать наибольшее, по сравнению со всеми другими украинскими партиями, суммарное количество мандатов на местных выборах; Зеленскому удалось помешать усилению оппозиции, а у нас за год сформировалось их аж три, и они выясняют отношения между собой; очистка правительства от "соросят".

Одной из главных интриг 2021 года, наряду со сменой Кабмина и досрочными парламентскими выборами, станет способность Зеленского противостоять влиянию извне. Не ясно, удастся ли президенту устоять перед бешеным давлением со стороны внешних игроков, которые влияют на Украину, и не выполнять все то, что Украине будут навязывать извне. Речь и о США, и о глобальных структурах, которые ассоциируются с Соросом, Ротшильдами и другими игроками. Кроме того, не понятно, удастся ли власти найти средства, чтобы осуществить выплаты по долговым обязательствам. Ведь в следующем году у нас огромное количество денег должно пойти именно на возврат внешнего долга.

Юрий Романенко Руководитель политических программ Украинского института будущего

Никаких побед и достижений в 2020 году у украинской власти не было, потому что команда Зеленского не отвечала на вызовы, как власть. Зеленский и Слуга народа за год показали, что страной они не управляют. На местных выборах этот пузырь закономерно сдулся. И даже в родном городе Зеленского – Кривом Роге – "зеленые" не смогли "родить" никакого успеха и проиграли ОПЗЖ.

Зеленский год держался на ожиданиях людей и огромном народном порыве, который привел его к власти. Но уже к концу года люди увидели, что ничего не меняется: новые "слуги" оказались такими же мелкотравчатыми. Зеленский был успешен в роли торпеды, потопившей Порошенко. Тот строил авторитарный режим – циничный в использовании социальной напряженности и стравливания различных социальных групп для сохранения власти, и прагматичный в логике набивания карманов за счет контроля над экономикой.

С задачей уничтожить Сывочолого Зеленский справился, но больше ничем, кроме "торпеды", стать не смог. Поэтому 2020 год "зеленые" заканчивают с четко видимым надломом. Перелом состоялся, и дальше – только путь вниз.

Поскольку легитимность партии власти после местных выборов – на нуле, парламентские выборы неизбежны. Слуги, проиграв все, что можно было проиграть, уже не могут заявлять о своей монополии на власть. Да и власть самого Зеленского шатается. Высокие рейтинги Зеленского – это иллюзия. Социологи рисуют картину, не имеющую отношения к реальности.

Зеленский становится похожим на Порошенко, который рисовал себе "перемоги" через телевизионный ящик в виде "армовира", а вся его шобла кричала, что у нас великий правитель. В итоге, Порошенко сам в это поверил, но в результате эта "теплая ванна" привела его к оглушительному поражению. В такую же "теплую ванну" посадили и Зеленского. Он не сопротивлялся – он ее хотел. ВАЗ предпочитает одностороннюю коммуникацию, а, точнее, политическую самоизоляцию, ключевая задача которой – не испортить самому себе настроение.

Главное достижениевласти за 2020 год заключается в том, что Зеленский, несмотря ни на что, остается президентом Украины. Ведь многие говорили, что он не удержится на этом посту и года. Безусловным успехом является и то, что Зеленский остается политиком с наивысшим уровнем доверия общества, а также сохраняет контроль над Верховной Радой, пусть он за год и значительно уменьшился. Соответственно, он сохраняет контроль и над Кабинетом министров. Влияние, которое имеет Зеленский, даже можно сравнить с влиянием, которое было во времена Януковича на всю внутреннюю политику.

Поражения и провалы власти заключаются в отсутствии каких-либо стратегических планов у высшего руководства относительно того, что делать со страной, как реформировать систему власти, как повышать социальные стандарты и т.д.

Власть реагирует на угрозы и вызовы уже по факту. У нее нет ни стратегии, ни возможности что-либо предвидеть наперед, ни способности противодействовать. Она реагирует на любой вызов, как одноклеточный организм: его ткнули чем-то острым – он в ответ прячет одну из своих ножек.

Как следствие, мы имеем массу проблем в бюджетной политике, в экономике в целом, в социальной политике. Не выполняются социальные обещания президента о снижении тарифов на газ вдвое, что было записано в его предвыборной программе и звучало из его уст. Огромное поражение Зеленского заключается в том, что ни одно его социальное обещание не было выполнено: ни о снижении тарифов на газ, ни о борьбе с коррупцией, ни одно другое... Все старые "болевые точки" в стране остались.

Другим провалом власти стал огромный проигрыш в крупных городах на местных выборах. Это – поражение Зеленского, потому что ни один представитель его политической силы не смог возглавить ни один областной центр. Еще один большой провал этого года – постепенная потеря центром контроля над регионами, что ярко проявилось в истории с попытками ввести карантин. Все то, что идет из центра, на местах не воспринимается, потому что не имеет признаков стратегичности и обоснованности. Из Киева поступают указания, которые выглядят как пожелания, а не управленческие решения.

Виктор Небоженко политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

Главным провалом украинской власти в 2020 году стало резкое ослабление президентской власти, чего не было ни при Порошенко, ни при Януковиче, ни при Кучме. Всю огромную поддержку и мощное однопартийное большинство в Раде Зеленский растерял за год практически полностью. В итоге, и сама Администрация президента скукожилась, как шагреневая кожа, до Офиса президента, внутри которого существуют лишь президент и его "спаситель" Ермак. Хотя учитывая, что Зеленский проявляет себя как бездарный политик, премьеры меняются, а авторитет Верховной Рады падает, 30% поддержки – это еще очень высокий показатель,

В условиях существенного ослабления президентской власти исполнительная ветвь продемонстрировала свою полную неспособность отвечать на вызовы, в частности, бороться с эпидемией коронавируса. Нынешний Кабмин – один из самых слабых в нашей истории.

После парламентских и местных выборов в Украине сформировались два мощных полюса, которые давят Зеленского: с одной стороны, Медведчук и ОПЗЖ, с другой – Порошенко с Европейской солидарностью. Эти два полюса с каждым днем все сильнее зажимают Зеленского и его политический лагерь.

При этом у президента нет явно выраженного электората, а, значит, в ближайший год он будет растаскиваться другими политиками.

За 2020 год Медведчук и Порошенко существенно усилились – не в электоральном плане (выборы показали, что они оба уже достигли своего электорального максимума – ни один, ни второй не получат больше 15%), а в политическом – с ними считаются и олигархи, и Москва, и Запад. Наконец, у них мощнейшие средства массовой информации. Потому неудивительно, что Зеленский постоянно проигрывает двум этим игрокам.

В результате процессов, которые мы наблюдали в 2020-ом, главным вызовом, который будет стоять перед командой Зеленского в новом году, станет усиление неформальной федерализации Украины. Местные власти все меньше оглядываются на Киев и все меньше с ним считаются. Это не приведет к расколу страны, но в Украине придется формировать новый политический ландшафт.

Так что, грубо говоря, Зеленский оказался политическим джокером, который разваливает устоявшуюся ранее политическую конституцию.