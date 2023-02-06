Логистике РФ конец: что значит предоставление Украине боеприпасов GLSDB

Оккупанты будут вынуждены переносить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами на расстояние более 200 километров.

Предоставление GLSDB поможет снизить количество авиавылетов / Фото: ria-m.tv, mil.in.ua

3 февраля в Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2,175 млрд долларов, в который также входит новое дальнобойное вооружение - GLSDB, что позволит ВСУ наносить высокоточные удары на дальности до 150 км. К тому же, в новом пакете значительную часть занимают средства противовоздушной обороны и артиллерии.

Оружие с дальностью поражения до 150 километров дает возможность фактически тотального огневого контроля над оккупированными территориями Украины, не только Луганской и Донецкой, но и Запорожской, Херсонской областей и в соответствии АР Крым.

Напомню, GLSDB – это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем. Такое оружие сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Эти боеприпасы могут применять ракетные системы, которые уже есть у украинских военных, а именно – пусковые установки M270/HIMARS.

Бомба оснащена крыльями, которые позволяют ей "скользить" к цели, и ракетным двигателем, что обеспечивает дополнительную дальность. Благодаря этому, ее можно точно навести на цель так, будто она была запущена с самолета, не подвергая пилота на риск и с меньшими затратами.

Благодаря 150-километровом (94-мильном) GLSDB, все российские линии снабжения на востоке страны, а также часть оккупированного Россией Крыма, станут доступными для ВСУ.

Применение нового вооружения предоставляет возможность увеличить дальность поражения, что ухудшает материально-техническое обеспечение врага. Оккупанты будут вынуждены переносить склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами на расстояние более 200 километров. Учитывая проблемы с автопарком в оккупационной армии, ведь там довольно ограниченное количество, можем говорить о том, что это приведет к логистическому коллапсу. Проблемы со снабжением БК могут кардинально изменить ход военного противостояния. Речь идет о снижении огневого поражения российских оккупантов.

Боеприпас GLSDB / mil.in.ua

Если сейчас мы говорим о том, что огневое поражение в коэффициенте 1:3 в пользу россиян и за сутки они могут выпускать по позициям ВСУ примерно в 20 000 снарядов, то с получением нового оружия и ухудшением логистики врага, этот коэффициент значительно снизится: увеличится время поставки и необходимое время на то, чтобы перенести все тыловые базы на безопасное для россиян расстояние. Все это отнимает время, потому что все базы придется переносить вглубь и уже оттуда поставлять к месту расположения огневых позиций, что значительно ухудшает возможности оккупационной армии наносить огневые поражения по позициям украинских военных.

Сейчас происходит резкая активизация военного противостояния, в котором россияне создают наступление по пяти направлениям одновременно.

По информации Генштаба ВСУ, основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Основной акцент, на котором сосредотачивают внимание россияне – это личный состав. Если говорить о том, что казармы оккупантов будут под плотным огневым контролем со стороны ВСУ, то это фактически снизит возможности армии РФ по использованию личного состава в моменте численного преимущества для продавливания позиций ВСУ.

Главное, что мы будем иметь возможность накрывать тыловые базы. Это не только склады БК и казармы, но и аэродромы, с которых наносятся ракетно-бомбовые удары по позициям наших военных. В первую очередь это касается аэродромов, находящихся на территориях оккупированных украинских областей. Важно обратить внимание на то, что Джанкойский аэродром также оказывается в зоне поражения, ведь расстояние позволяет держать его под огневым контролем и снизить количество авиаударов по позициям ВСУ.

У россиян сейчас есть преимущество в воздухе, а предоставление GLSDB поможет снизить количество авиавылетов и минимизировать "выигрышную позицию" России.

Стоит заметить, что последний пакет военной помощи предполагает расширенный характер именно наступательных видов вооружения.

Стоит не забывать о БМП Bradley, которые уже едут в Украину, а их не случайно называют убийцами танков. Последние заявления топ-чиновников НАТО говорят о том, что они готовы к конфронтации с РФ. Это свидетельствует об изменении риторики и тактики стран НАТО. Относительно так называемых "красных линий", есть соответствующие заявления относительно того, что вопрос восстановления полного суверенитета Украины рассматривается исключительно в границах 1991 года. Никаких территориальных уступок для страны-оккупанта – не будет.

По моему мнению, развернувшаяся вокруг "Рамштайн-8" медийная активность в значительной степени спровоцировала новое наступление россиян.

Упор делался на том, что в случае положительного решения о поставках оружия украинским воинам нужно пройти обучение в течение 2-3 месяцев для танковых экипажей. Русские решили не ждать, а потому пошли в наступление на всех участках фронта.

Информационная политика по сопровождению вопроса поставки оружия в Украину должна быть откорректированной, ведь дипломатический и политический фронт никто не отменял.

Россия продолжает давить на страны, поставляющие нам оружие, чтобы сорвать контракты или затянуть их по времени. Недаром в своих последних заявлениях Путин говорил о том, что на поставку танков – будут ответные шаги со стороны РФ. Конечно, страны Запада не сильно испугались, но Россия продолжает задействовать все рычаги влияния, чтобы сорвать эти поставки.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда