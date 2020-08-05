УкрРус
  1. Главная
  3. Статьи

"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан

Андрей Софин

журналист

5 августа 2020, 15:06

Фальсификации приняли такой размах в первый же день голосования, что результаты, скорее, вынудят людей выйти на улицу для непризнания итогов, чем поверить в победу Лукашенко.

Беларусь
О предстоящем конфликте властей и населения говорят не только в соцсетях - сам белорусский лидер во время своего ежегодного выступления посвятил протестной активности немало времени.

В Республике Беларусь во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на президентских выборах – и сразу было омрачено множеством нарушений.

Официально досрочное голосование было задумано как помощь избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. По факту же оно превратилось в инструмент фальсификаций власти, о чем прямо сейчас говорит оппозиция и наблюдатели.

За первый же день досрочного голосования инициативная кампания Честные Люди, созданная экс-кандидатом в президенты, а ныне политзаключенным Виктором Бабарико, зафиксировала 2056 нарушений. Наиболее частыми были недопуск наблюдателей на избирательные участки, запрет наблюдателям присутствовать при опечатывании урн для голосования и запрет доступа к протоколам об итогах голосования.

Досрочные фальсификации

Судя по официальной статистике Участковой комиссии по выборам президента РБ, в первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%, а на некоторых участках умудрились проголосовать до 15% от общего количества приписанных избирателей. В сетях шутят, что такими темпами к 9 августа явка тут запросто составит 146%.

Беларусь
С такой точки обзора независимым наблюдателям разрешают следить за прозрачностью волеизъявления граждан

Дело в математике, объясняет независимый наблюдатель Юлия Локоткова:

"Если в среднем на досрочное пришло сегодня 30 чел на каждом участке, то по стране это 180 000 (всего на президентских выборах открыты 5767 участков – прим. Главреда). С минимальным мультипликатором - 60 чел на участок и 360 000. За 5 дней доведут до 1,5 - 2 млн"

Например, наблюдатель на 36-м участке Советского района Гомеля Александра Герасимович в первый день голосования весь день просидела под дверями и насчитала 39 избирателей. В итоговом протоколе комиссия показала 102. Явка была завышена в три раза.

Читайте такжеБезумный таракан: как Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя и что ждать Украине

Локоткова добавляет, что явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза, и констатирует, что никакого инструмента борьбы с этим пока не видно.

Однако власть прибегает и к другим методам контроля над волеизъявлением. Приходят сообщения, что под угрозой увольнения на участки гонят не только рабочих заводов, но и госслужащих, прежде всего – сотрудников силовых ведомств. А в соцсетях выкладывают видео, как милиция препятствует работе независимых наблюдателей - приезжает по вызову и по надуманному предлогу увозит их в участок, откуда, продержав несколько часов, отпускает. Самое забавное, что на некоторые участки отказываются впускать не только наблюдателей, но даже и избирателей.

Беларусь

Без наблюдателей

Поскольку власть всячески пытается подогреть интерес населения именно к досрочным выборам (части населения дарит пригласительные, часть загоняя на участки принудительно), можно утверждать, что власть заинтересована в том, чтобы как можно больше людей отдали свои голоса ранее 9 августа.

Еще одной особенностью этих выборов стало то, что на этот раз иностранные наблюдатели до них не допущены никакие вообще - даже из до недавнего времени считавшейся дружественной России. По словам главы ЦИК Ермошиной, причиной стало то, что в Беларуси нет эпидемиологического карантина, а состав белорусского ЦИК очень маленький, а, значит, белорусская сторона не может создать безопасные условия с дистанцированием и расселением.

Беларусь
Такие "пригласительные" на досрочные выборы сейчас висят во многих муниципальных учреждениях

Оппозиция вменяет власти, что та прибегла к целому ряду ухищрений, которые позволяют говорить о непрозрачности начавшегося голосования. Среди них:

  • подделка подписей за выдвижение в состав избиркома "нужных" людей;
  • недопуск в члены избирательных комиссий граждан, собравших подписи на участке;
  • ограничение количества наблюдателей на участке;
  • отсутствие международных наблюдателей;
  • запрет видеофиксации членов комиссии;
  • определение места, с которого наблюдатели могут наблюдать за голосованием;
  • отказ в размещении камер на участках за счёт избирателей;
  • снятие ранее установленных на участках камер;
  • непрозрачные урны на ряде избирательных участков;
  • снятие штор с кабинок для голосования;
  • запрет на проведение онлайн-опросов;
  • препятствование голосованию граждан РБ за рубежом.

Фальсификации, судя по отчетам наблюдателей, происходят повсеместно и круглосуточно. Так, на себя обратили внимание многие участки для голосования, работавшие ночью – они были открыты и в помещениях горел свет: по закону после окончания голосования ящик с бюллетенями должен быть опечатан и помещён в специальное закрытое помещение, которое также должно быть после 19:00 закрыто, опечатано и находиться под постоянной охраной, наблюдатели выложили в Сеть видео-отчеты с работающими участками.

Лукашенко к майдану готов

Американское аналитическое издание Stratfor считает, что президентские выборов в Беларуси будут иметь "бурные последствия".

"Ожидается, что на фоне роста оппозиционных движений итоги президентских выборов 9 августа будут оспорены. Вероятные протесты против их результатов поставят под сомнение власть президента Александра Лукашенко и даже чреваты сменой режима", - предполагает американский мозговой трест.

Читайте такжеКонец многовекторности Лукашенко: впереди майдан и политическое одиночество

Сменится ли после протестов власть Лукашенко, сказать сложно, однако сами беларусы, судя по опросам в крупнейших пабликах, готовы к уличной активности, вплоть до противостояния силовикам - на омоновцев уже несколько раз нападали во время последних протестных акций.

В любом случае, итоговый результат (а в том, что победителем объявят Лукашенко, сомнений нет ни у кого) не примет слишком большая часть населения Беларуси, и отправить эту протестную массу из десятков тысяч людей домой можно будет исключительно силой. Судя по выступлению бессменного лидера Республики с его пренебрежительным определением соперниц как "шлюх и проституток" и словам "любимую Беларусь не отдадим", к такому сценарию он готов.

Stratfor Александр Лукашенко Виктор Бабарико Лидия Ермошина выборы президента Беларуси Светлана Тихановская
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:22
В Минобразования рассказали, отменят ли массовое празднование 1 сентября в школах
15:16
Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу
15:10
"Полный треш!": какими будут последствия взрыва в Бейруте для Ливана и региона мнение
15:09
Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости Видео
15:06
"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан
15:06
Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу боевиков ЧВК Вагнера: подробности разговора
15:00
"Отравленные блины": в Киеве из-за соседки отравилась целая семья
14:45
Взрыв в Бейруте предсказали еще в 2014 году Видео
14:39
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
14:38
GTA по-украински: в Кривом Роге мужчина на Москвиче протаранил авто полиции: фото
14:02
Медик указал на симптомы коронавируса, которые остаются после выздоровления
13:54
Зеленский отправится на встречу с Лукашенко: о чем будут договариваться
13:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 августа: укрепление дара и крупная покупка Видео
13:26
Жены погибшего Сергея Захарова схлестнулись в суде за статус потерпевшей
13:15
Мощнейший взрыв в Бейруте попал на свадебное видео: устрашающие кадры Видео
13:13
Друг Зеленского из Квартала переболел коронавирусом Видео
13:06
Страны ЕС придут на Донбасс: в Кабмине анонсировали особый статус региона
13:00
Медитация для лучшего сна: 3 способа
12:30
"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП Видео
12:18
Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу Видео
12:11
В России начался новый антипутинский флешмоб Видео
12:03
"Упаковали чемоданы – и туда поехали": Фарион жестко обратилась к русскоязычным украинцам Видео
12:00
Как не переедать, работая из дома: 4 простых способа Видео
11:50
Ефремов потребовал у суда покарать Добровинского за оскорбления
11:33
Соперница Лукашенко на выборах президента позвала на помощь Меркель
11:29
Появилось провокационное видео избиения Дарьи Кирилюк в Турции Видео
11:04
В деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификацию
10:59
Коронавирус среди молодежи: в ВОЗ предупредили об опасной тенденции
10:58
Нафтогаз поднял цены на газ для населения Видео
10:47
Disney показал миллиарды убытков из-за коронавируса
10:47
Бунт из-за карантина: в Минздраве готовы принять решение по Тернополю
10:36
Во взрыве в порту Бейрута нашли российский след Видео
10:33
Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек Видео
10:22
Скоро украинцы будут отмечать все праздники в мире мнение
10:13
Ляшко рассказал, почему Украина включила Польшу в красную зону
10:05
Коронавирус в Киеве резко активизировался: 150 новых заражений за сутки
10:04
Апокалипсис в Бейруте: число погибших возросло, ранены 4 тысячи человек Видео
10:00
"Больше вреда, чем пользы": медики раскрыли правду о популярных обезболивающих Видео
09:34
В Киеве закрыли метро Лукьяновская: нашли подозрительный предмет
09:18
Ученые рассказали, кому грозит потеря вкуса и обоняния из-за COVID-19 Видео
09:17
Кравчук рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ по Донбассу Видео
09:10
Почему Украина на самом деле бъет рекорды по коронавирусу
09:00
"Чудодейственное лекарство": ученые узнали простой способ прожить дольше
08:50
Парад непослушания: что стоит за карантинным бунтом Луцка и Тернополя мнение
08:46
Коронавирус в Украине 5 августа взял новую "высоту" Видео
08:30
"Растерзанный" Бейрут: громкое заявление Трампа и новые данные о жертвах Фото Видео
08:01
Смертность от COVID-19 в Украине увеличится в разы: врач дал прогноз на осень
07:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 августа: кому светит звездная помощь Видео
07:29
Взрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедии Видео
06:55
Путин начал аннексию Беларуси, следующая на очереди - Украина мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять