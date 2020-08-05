"Любимую не отдают": начавшиеся выборы в Беларуси стремительно приближают Майдан

О предстоящем конфликте властей и населения говорят не только в соцсетях - сам белорусский лидер во время своего ежегодного выступления посвятил протестной активности немало времени.

В Республике Беларусь во вторник, 4 августа, началось досрочное голосование на президентских выборах – и сразу было омрачено множеством нарушений.

Официально досрочное голосование было задумано как помощь избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. По факту же оно превратилось в инструмент фальсификаций власти, о чем прямо сейчас говорит оппозиция и наблюдатели.

За первый же день досрочного голосования инициативная кампания Честные Люди, созданная экс-кандидатом в президенты, а ныне политзаключенным Виктором Бабарико , зафиксировала 2056 нарушений. Наиболее частыми были недопуск наблюдателей на избирательные участки, запрет наблюдателям присутствовать при опечатывании урн для голосования и запрет доступа к протоколам об итогах голосования.

Досрочные фальсификации

Судя по официальной статистике Участковой комиссии по выборам президента РБ, в первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%, а на некоторых участках умудрились проголосовать до 15% от общего количества приписанных избирателей. В сетях шутят, что такими темпами к 9 августа явка тут запросто составит 146%.

С такой точки обзора независимым наблюдателям разрешают следить за прозрачностью волеизъявления граждан

Дело в математике, объясняет независимый наблюдатель Юлия Локоткова :

"Если в среднем на досрочное пришло сегодня 30 чел на каждом участке, то по стране это 180 000 (всего на президентских выборах открыты 5767 участков – прим. Главреда). С минимальным мультипликатором - 60 чел на участок и 360 000. За 5 дней доведут до 1,5 - 2 млн"

Например, наблюдатель на 36-м участке Советского района Гомеля Александра Герасимович в первый день голосования весь день просидела под дверями и насчитала 39 избирателей. В итоговом протоколе комиссия показала 102. Явка была завышена в три раза.

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Локоткова добавляет, что явка по данным комиссии и наблюдателей расходится в 2, 3 и 4 раза, и констатирует, что никакого инструмента борьбы с этим пока не видно.

Однако власть прибегает и к другим методам контроля над волеизъявлением. Приходят сообщения, что под угрозой увольнения на участки гонят не только рабочих заводов, но и госслужащих, прежде всего – сотрудников силовых ведомств. А в соцсетях выкладывают видео, как милиция препятствует работе независимых наблюдателей - приезжает по вызову и по надуманному предлогу увозит их в участок, откуда, продержав несколько часов, отпускает. Самое забавное, что на некоторые участки отказываются впускать не только наблюдателей, но даже и избирателей.

Без наблюдателей

Поскольку власть всячески пытается подогреть интерес населения именно к досрочным выборам (части населения дарит пригласительные, часть загоняя на участки принудительно), можно утверждать, что власть заинтересована в том, чтобы как можно больше людей отдали свои голоса ранее 9 августа.

Еще одной особенностью этих выборов стало то, что на этот раз иностранные наблюдатели до них не допущены никакие вообще - даже из до недавнего времени считавшейся дружественной России. По словам главы ЦИК Ермошиной, причиной стало то, что в Беларуси нет эпидемиологического карантина, а состав белорусского ЦИК очень маленький, а, значит, белорусская сторона не может создать безопасные условия с дистанцированием и расселением.

Такие "пригласительные" на досрочные выборы сейчас висят во многих муниципальных учреждениях

Оппозиция вменяет власти, что та прибегла к целому ряду ухищрений, которые позволяют говорить о непрозрачности начавшегося голосования. Среди них:

подделка подписей за выдвижение в состав избиркома "нужных" людей;

недопуск в члены избирательных комиссий граждан, собравших подписи на участке;

ограничение количества наблюдателей на участке;

отсутствие международных наблюдателей;

запрет видеофиксации членов комиссии;

определение места, с которого наблюдатели могут наблюдать за голосованием;

отказ в размещении камер на участках за счёт избирателей;

снятие ранее установленных на участках камер;

непрозрачные урны на ряде избирательных участков;

снятие штор с кабинок для голосования;

запрет на проведение онлайн-опросов;

препятствование голосованию граждан РБ за рубежом.

Фальсификации, судя по отчетам наблюдателей, происходят повсеместно и круглосуточно. Так, на себя обратили внимание многие участки для голосования, работавшие ночью – они были открыты и в помещениях горел свет: по закону после окончания голосования ящик с бюллетенями должен быть опечатан и помещён в специальное закрытое помещение, которое также должно быть после 19:00 закрыто, опечатано и находиться под постоянной охраной, наблюдатели выложили в Сеть видео-отчеты с работающими участками.

Лукашенко к майдану готов

Американское аналитическое издание Stratfor считает, что президентские выборов в Беларуси будут иметь "бурные последствия".

"Ожидается, что на фоне роста оппозиционных движений итоги президентских выборов 9 августа будут оспорены. Вероятные протесты против их результатов поставят под сомнение власть президента Александра Лукашенко и даже чреваты сменой режима", - предполагает американский мозговой трест.

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Сменится ли после протестов власть Лукашенко, сказать сложно, однако сами беларусы, судя по опросам в крупнейших пабликах, готовы к уличной активности, вплоть до противостояния силовикам - на омоновцев уже несколько раз нападали во время последних протестных акций.

В любом случае, итоговый результат (а в том, что победителем объявят Лукашенко, сомнений нет ни у кого) не примет слишком большая часть населения Беларуси, и отправить эту протестную массу из десятков тысяч людей домой можно будет исключительно силой. Судя по выступлению бессменного лидера Республики с его пренебрежительным определением соперниц как "шлюх и проституток" и словам "любимую Беларусь не отдадим", к такому сценарию он готов.