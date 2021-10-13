Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

По итогам саммита Украина-ЕС у нашей страны нет поводов для радости / president.gov.ua

По итогам саммита Украина-ЕС было подписано три соглашения и общее заявление, состоящее из 25 пунктов. Однако это заявление – всего лишь декларативный документ. О многом можно говорить в контексте сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, но обязывающих норм, которые было бы необходимо выполнять, в итоговом документе нет.

Главное, что разочаровывает в этом заявлении – неоправдавшиеся надежды украинской власти на получение конкретных обязательств ЕС по вступлению Украины в этот союз. Документ не содержит никаких обещаний относительно вступления Украины в Евросоюз. Говорится много хороших общих слов об углублении сотрудничества и экономической интеграции между Украиной и ЕС, но в конце всех этих деклараций всегда содержится маленькое уточнение – "в рамках действующего Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

Таким образом, Украине надолго определяют место политического союзника ЕС, но никак не члена Евросоюза.

Многое из написанного в итоговой декларации можно обсуждать, однако чего-то особо выгодного для Украины в экономической части мы там не находим. Нормы, содержащиеся в этом заявлении, скорее, в интересах Европейского Союза.

В частности, в экспертной среде ожидалось, что Украине удастся добиться снятия значительной части ограничений на украинский экспорт в ЕС, особенно в части квотирования украинского экспорта. Известно, что в правительстве велась работа в этом направлении, особенно относительно аграрной продукции, где установлены квоты. Тем не менее, в этом заявлении не содержится никакой информации о готовности ЕС сократить перечень статей экспорта из Украины, которые подлежат квотированию.

Реклама

Упоминается, что Евросоюз оказывает Украине значительную экономическую помощь. В частности, на борьбу с COVID-19 ЕС выделил Украине 190 миллионов евро, а макрофинансовая помощь составляет 1,2 миллиарда евро. Но помощь – это кредиты, по которым нужно платить проценты и которые нам придется возвращать. Это та "помощь", которую ростовщик оказывает своему должнику…

Также Евросоюз добился внесения в это заявление обязательства Украины отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, который был введен в 2015 году. Это, безусловно, большая победа Европейского Союза.

Читайте такжеСкоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС

Кроме того, в итоговом заявлении содержится констатация успехов. Евросоюз добивался, добился и теперь одобряет, что Украина открыла рынок сельскохозяйственных земель и проводит судебную реформу, в ходе которой контроль над судебной системой в значительной мере должен быть передан иностранцам. Позитивно Евросоюз оценивает восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Позитивно оценивает и дальше будет добиваться усиления "независимости" антикоррупционных и правоохранительных органов в Украине. Но эта "независимость" на деле оказывается независимостью от украинской власти и полной зависимостью от наших иностранных "друзей".

Евросоюз высоко оценивает и антиолигархическую политику. Но беда в том, что все это – в интересах других стран, не Украины. К примеру, если "антиолигархическая политика" будет успешной, и украинская власть задавит крупный украинский бизнес, в итоге, это лишь расширит возможности для прихода в Украину транснациональных корпораций, в том числе европейских.

Подобных положений достаточно много.

Также Евросоюз напомнил Украине, что с 2014 года он выделил ей в целом 17 миллиардов евро кредитов и грантов. Но среди этих сумм, конечно же, преобладают кредиты.

Найти в этом заявлении и решениях какие-то большие выигрыши для Украины достаточно сложно.

"Открытое небо"

Украинская власть считает большим достижением то, что Украина присоединилась к Соглашению по "открытому небу". Однако, на самом деле, это соглашение означает сдачу в том числе внутреннего рынка украинских авиаперевозок европейским лоукостерам и другим авиационным компаниям. Это значит, что теперь европейские компании смогут вытеснять украинские компании и выполнять полеты даже между украинскими городами. А Украина, со своей стороны, не располагая мощным авиационным парком и крупными финансово прочными компаниями в сфере авиаперевозок, не сможет делать то же самое между городами Евросоюза.

Читайте также"Вступление в ЕС через 20 лет": почему не стоит ждать у моря погоды

В конечном счете это решение приведет к полной ликвидации украинской гражданской авиации. С другой стороны, как потребители мы должны радоваться, потому что придут европейские лоукостеры – цены на авиационные билеты снизятся, уровень обслуживания повысится, количество рейсов увеличится, в том числе в другие страны мира и внутри Украины.

Вот только зарабатывать на этом будут иностранные компании, и эти доходы будут выводиться из страны. Так что все это вызывает двойственные чувства: нам, как потребителям, будет лучше, но нам, как стране, будет хуже.

Успехи политической части саммита

Впрочем, похоже, пожелания украинского руководства были учтены в политической части. Президент Зеленский даже специально анонсировал, что Евросоюз впервые заявит о том, что Россия является стороной конфликта на Донбассе и участницей войны на востоке Украины. Такой тезис действительно есть в заявлении.

Но что это даст в конечном счете? Позволит ли это Украине укрепить свои позиции и добиться результатов в решении проблемы Донбасса?

Поскольку Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе, этот тезис скорее снизит вероятность проведения успешных переговоров и, вероятно, не будет способствовать проведению личной встречи между президентами Украины и России.

То же касается и публичной поддержки Евросоюзом Крымской платформы – не понятно, как это может привести к решению проблемы Крыма и возвращению его в состав Украины.

Есть еще целый ряд таких тезисов. Например, возложение вины за невыполнение Минских соглашений исключительно на Россию. Это можно рассматривать как политический успех, но в то же время это затруднит ведение эффективных переговоров с российской стороной.

Не уверен, что это те результаты, ради которых Украине стоило идти на уступки в экономической части, и что это тот результат, который приведет к решению болезненных проблем, связанных, прежде всего, с конфликтом на Донбассе.

Читайте также"Перемога" не случилась: почему пока рано проводить встречу глав МИД "нормандской четверки"

"Промышленный безвиз"

Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что рассчитывает получить "промышленный безвиз" в следующем году. "Промышленный безвиз" – это как раз плюс. Это означает, что будет ликвидирована одна из дискриминационных для Украины норм Соглашения об ассоциации.

Дело в том, что Украина признает технические регламенты и стандарты Евросоюза при импорте любых товаров из ЕС и не проводит дополнительную сертификацию этих товаров, а Евросоюз не признает пока украинскую сертификацию. В случае экспорта в Евросоюз украинских сложных технических изделий, он требует проведения сертификации в соответствии с техническими регламентами и стандартами ЕС, причем сертификация должна проводиться уполномоченными органами ЕС.

"Промышленный безвиз" означает, что Евросоюз должен будет способствовать созданию на территории Украины лабораторий, которые будут сертифицировать украинскую продукцию по европейским стандартам, и тогда при экспорте украинской продукции в ЕС не будет выдвигаться дополнительных технических барьеров в части сертификации.

Это действительно важно, ведь это, возможно, облегчит Украине экспорт. Конечно, если к моменту получения долгожданного "промышленного безвиза" в Украине еще будет существовать промышленное производство сложных технических изделий...

Однако следует помнить, что в любой зоне свободной торговли всегда выигрывает более развитая экономика. Поскольку экономика Евросоюза несравнимо более развита, чем украинская, то украинским производителям будет крайне тяжело конкурировать на европейском рынке, особенно со сложной технической продукцией.

Поэтому в итоге украинская власть, обманываясь лозунгами об "экономической интеграции в ЕС", мало-помалу отдает внутренний рынок промышленных изделий своей страны более конкурентоспособным европейским производителям, а украинская экономика приобретает все более выраженный сырьевой характер.

"Газовая война" с РФ

По поводу "газовой войны" с Россией также прозвучали заявления на итоговой пресс-конференции. По этим заявлениям понятно, что Украина может рассчитывать разве что на моральную поддержку Европейского Союза. В заявление вошел тезис о том, что Украина должна сохранить свои позиции как "стратегический" транзитер газа после окончания действующего транзитного контракта в 2024 году. Однако это заявление никого ни к чему не обязывает. Это – всего лишь мнение руководства Евросоюза.

Вместе с тем, тот же член Евросоюза Венгрия неделю назад подписала соглашение с Россией об импорте газа по Турецкому потоку в обход территории Украины и ее ГТС. Одновременно крупнейший член Евросоюза Германия построила и уже активно сертифицирует вместе с Россией Северный поток-2 – газопровод тоже в обход Украины.

Читайте такжеГотова ли Украина к идеальному шторму в энергетике

Так что Евросоюз заявляет одно, а страны-члены делают совершенно другое. В этом, кстати, состоит особенность этой организации: Евросоюз – это объединение, в котором участники союза не теряют полностью своего суверенитета. Поэтому и Германия действует так, как считает нужным, и Венгрия. И Польша заявила о приоритете польской Конституции и законов над законодательством ЕС. Точно так же, молча, по Турецкому потоку начинает получать газ вся Южная Европа в обход Украины.

А Евросоюз при этом продолжает заявлять, что ЕС в целом в лице его руководящих органов Украину очень даже поддерживает.

В экономической части я еще обратил бы внимание на планируемую интеграцию энергетических рынков Украины и Евросоюза, в том числе рынка электроэнергии и газа. Звучит вроде бы неплохо. Но такая интеграция будет означать, что цены на электроэнергию и газ у нас окончательно станут европейскими. К этому мы уже, собственно, приближаемся. Не думаю, что украинские потребители с их нищенскими в большей части доходами будут активно поддерживать такую политику.

***

В итоге при проигранной экономической части политическая часть саммита Украина-ЕС оказалась выше ожиданий. По пафосу заявлений по многим направлениям достаточно материала для успешного пиара украинской власти. Собственно, этого наши лидеры и добивались – многое можно показывать, как успех. Но реальность потом окажется другой. Этот пиар будет дорого стоить. Потому что современным миром "рулит" все-таки экономика.

Вот тогда-то и выяснится, что нам радоваться нечему.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда