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Парад победы в Киеве состоится в июне: астролог Влад Росс предсказал исход войны и будущее РФ

6 марта 2023, 12:20
Астролог рассказал, когда Московскую область ждут сюрпризы от Украины, а Россию – катастрофа на фронте.
Астролог Влад Росс рассказал, когда Россию ждет катастрофа на фронте
До парада победы в Киеве осталось менее полугода, считает астролог Влад Росс / Главред

Переломным моментом в российско-украинской войне станет март, а до парада победы на Крещатике осталось менее полугода. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, в марте ситуация на фронте кардинально изменится, и обусловлено это будет двумя факторами.

"Во-первых, в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в марте включается победоносная комбинация – сойдутся планеты Юпитер (символ победы, счастья, успеха и контрнаступления) и Марса (символа войны). Во-вторых, 23 марта Плутон перейдет в знак Водолея, под влиянием которого находится Россия, а это указывает на предстоящее разрушение Российской Федерации. Поэтому 20-ые числа марта станут переломными. И, очевидно, именно в это время ВСУ пойдут в контрнаступление", – отметил Влад Росс.

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Еще одним важным периодом в войне, который для России закончится катастрофой, по прогнозу астролога, будут дни между затмениями – в конце апреля и начале мая.

"В эти дни будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная битва", – заверил Росс.

По мнению астролога, уже вырисовывается и дата капитуляции России.

"16 мая Юпитер перейдет из Овна (знака войны) в Тельца (знак мира), после этого очень возможна капитуляция Российской Федерации. К этой дате закончатся важные мероприятия на фронте, и станет очевидна победа Украины, все поймут, что наша страна выиграла эту войну – и танками, и самолетами, и ATACMS-ами", – утверждает Влад Росс.

При этом астролог прогнозирует множество сюрпризов для России, в частности, для Московской области.

"И танки, и авиация, и многое другое неожиданно быстро будет поставлено в Украину. Так что Россию ждет масса сюрпризов по ее территории, в частности, будут мощнейшие прилеты в Московской области и Москве", – уточнил Влад Росс.

Также астролог считает, что правление российского диктатора Владимира Путина неумолимо приближается к концу, поскольку после поражения России он не сможет оставаться "на троне".

"Правление Путина заканчивается. Оставаться у власти ему будет совершенно нереально", – добавил Росс.

Так что решающие события российско-украинской войны произойдут весной и в начале лета, а уже в июне возможен парад победы на Крещатике, подчеркнул астролог.

"После перехода Юпитера из знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно – когда Путин уйдет из жизни, а это может случиться весной-летом", – отметил Влад Росс.

Кроме того, астролог заверил, что Украине точно не грозит повторить судьбу Израиля, то есть годами жить под постоянными ракетными обстрелами.

"Это исключено по простой причине – не будет Российской Федерации, некому будет угрожать Украине. После вхождения Плутона, символа смерти и разрушения, в знак зодиака, связанный с Россией, Водолея, РФ начнет разваливаться", – считает Росс.

Более того, когда соединятся Сатурн и Нептун в знаке Овна, а случится это в 2025 году, Российская Федерация "посыплется на запчасти", утверждает астролог.

"После этого Курская, Брянская, Ростовская или любая другая область РФ уже не смогут угрожать Украине, поскольку будут мелкими дробными государствами. Первой отколется Чечня, Рамзан Кадыров уедет в Дубай и уже оттуда будет организовывать войну за независимость своей республики. В России уже создана масса армий и ЧВК, и, чем больше их будет, тем больше конфликтных ситуаций будет и тем больше будет дробление РФ. Вместо нынешней России может образоваться от 23 до 50-60 отдельных регионов", – считает Влад Росс.

Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

"Ребята с западной Кубани, из Курской или Белгородской области вдруг вспомнят, что когда-то они были украинцами, захотят присоединиться к Украине и стать частью ЕС. 2024 год станет определяющим для вхождения Украины в Евросоюз. Часть нынешней России предпочтет быть в ЕС вместе с Украиной, а не быть частью Китая", – отметил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на 2023 год для России и Путина. Кроме того, Влад Росс назвал главные страхи Владимира Путина, связанные с войной, и рассказал, какой из этих кошмаров российского диктатора может стать реальностью.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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