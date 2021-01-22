Борьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащиту

Украинское общество готово получить право на вооруженную самозащиту / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В парламенте таких законопроектов зарегистрировано два: № 4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" авторства Дануца, Бакумова, Фрис и Федеенко, а также альтернативный – № 4335-1 "О гражданской оружие и боеприпасы" авторства Шараскина.

Ключевые отличия этих законопроектов:

№4335 полностью лишает украинцев права на вооруженную самозащиту путем строгого запрета на ношение короткоствольного оружия, гарантируя полную безопасность преступникам. Тогда как №4335-1 (альтернативный) предоставляет украинцам действенный инструмент самозащиты при условии соблюдения жестких требований.

№4335 цементирует уже существующую коррупцию в правоохранительных органах, предусматривая лишь "отдельные категории граждан", которым разрешается ношение "травматического" оружия. В №4335-1 подобные дискриминационные нормы отсутствуют. Вместе с тем "травматическое" оружие приравнивается к огнестрельному по требованиям к обучению владению им и возрастным ограничениям для его получения.

№4335 предлагает реестр оружия передать в монопольное управление МВД. Зато №4335-1, учитывая многочисленные коррупционные схемы, которые толерируются МВД и Национальной полицией, настаивает на передаче реестра оружия в управление Минюста с определением других субъектов реестра (МВД и НП, в частности) с ограниченными полномочиями по действиям с ним.

№4335 вообще игнорирует необходимость зон, свободных от оружия. Взамен №4335-1 вводит свободные от оружия зоны в законодательное поле, определяет критерии и требования к их обустройству.

№4335 из-за изменений в УК устанавливает неадекватные уровни наказания за нарушение правил оборота оружия. Так, например, наказание за разбой или изнасилование является таким же или меньшим, нежели наказание за простое ношение собственного официально зарегистрированного оружия. №4335-1 предлагает взвешенные изменения в УК и детализацию вопросов и оснований для самозащиты.

№4335 предусматривает изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил, которые создают основания для награждения короткоствольным оружием любых лиц даже при отсутствии каких-либо оснований, что нивелирует ценность военной награды и узаконивает коррупцию с наградным оружием. №4335-1 определяет, что ведомственным поощрительным знаком отличия "огнестрельное оружие" может быть награждено только лицо, проходящее службу в соответствующем ведомстве за выдающиеся заслуги.

Исходя из приведенных отличий, можно сделать вывод, что проект закона №4335, который считается основным, является неприемлемым. Он не только не решает вопрос собственной безопасности граждан Украины, но и приведет к узакониванию имеющейся коррупции в сфере оборота гражданского оружия. Соответственно, от его принятия гражданское общество не получит никакой пользы.

Эту принципиальную позицию гражданское оружейное сообщество неоднократно публично доносило до народных депутатов, работавших над законопроектом об обороте гражданского оружия, в частности, авторов и инициаторов проекта закона №4335. Важным является то, что парламентское Главное научно-экспертное управление почти полностью поддержало эту позицию, отметив: "Ряд предписаний законопроекта, по нашему мнению, создают коррупционные риски и требуют дополнительного анализа".

При этом авторы законопроекта №4335, аргументируя необходимость его принятия, постоянно отмечают, что "этот законопроект – компромисс". Но это-не более, чем манипуляция. Ведь, как отмечал автор альтернативного проекта Андрей Шараскин, представителей гражданского общества и сообществ, которые давно и профессионально занимаются вопросом оборота гражданского оружия, с весны 2019 года отстранили от диалога и участия в рабочей группе. Именно это стало причиной несогласованности позиций депутатов и общества.

А потому невозможно считать проект №4335 "компромиссным", вместо этого он лишь обеспечивает гарантию монополии МВД на коррупцию в сфере продаже разрешений на оружие, а также гарантирует полную безопасность преступникам, лишая граждан права на вооруженную самозащиту. Собственно, поэтому и возник альтернативный законопроект.

Однако, согласно регламенту, в сессионный зал парламента попадут оба законопроекта, и решение о судьбе каждого из них будут принимать народные депутаты.

По моему мнению, больше шансов имеет именно альтернативный законопроект №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах", поскольку он, в отличие от основного № 4335, регулирует весь объем вопросов, связанных с оборотом оружия – от подготовки будущего владельца оружия к его ношению и применению с целью самозащиты. Это комплексный документ, который уже одобрительно воспринимается обществом, которому, в конце концов, этот закон и выполнять.

Конечно, рекомендация комитета ВР по правоохранительной деятельности принять в первом чтении другой законопроект № 4335 – это серьезный аргумент, однако большинство депутатов, в отличие от членов комитета, не так зависимы от МВД и не смогут игнорировать замечания Главного научно-экспертного управления ВРУ по этому законопроекту.

В конце концов, все осознают, что это – исторический момент и ответственность соответствующая. Несмотря на манипулятивные заявления некоторых политиканов и представителей МВД, общество уже не просто готово получить право на вооруженную самозащиту, но и демонстрирует едва ли не лучшие показатели в Европе по владению зарегистрированным оружием.

Количество случаев использования именно зарегистрированного оружия настолько мизерное, что мы можем лишь гордиться украинскими владельцами оружия.

Кто-то может сказать, что есть опасность, что в обращении появятся пистолеты и револьверы, которые люди смогут с собой носить для самозащиты. Но, поверьте, человек, который годами владел гражданской версией автомата Калашникова без всяких замечаний со стороны правоохранительных органов, не станет опаснее для общества с маленьким пистолетом.

Всегда помните – убивает человек, а не оружие. А люди у нас самые лучшие.

Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия", специально для Главреда