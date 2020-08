Предвыборные страхи Трампа: возможен ли перенос выборов в США

Эксперты объяснили, почему Трамп заговорил о переносе выборов в США / GettyImages

Похоже, чем ближе президентские выборы в США, те меньше уверенности в собственных шансах на победу остается у Дональда Трампа, а оттого порой он выступает с противоречивыми заявлениями.

Видя не радужную для него социологическую картину, Трамп публично выразил идею о переносе выборов, чего за всю историю Соединенных Штатов не случалось – ни во время Гражданской войны, ни во время Великой депрессии, ни во время Второй Мировой. Заявление прозвучало как зондирование почвы – Трамп отметил, что массовое голосование по почте из-за пандемии коронавируса приведет к "самым мошенническим выборам в истории" и станет "настоящим позором для США". А потому он задался вопросом: "Отложим выборы, пока люди не смогут голосовать должным образом, надежно и безопасно?".

Идею категорически отвергли в Конгрессе, причем единодушно – и демократы, и однопартийцы Трампа – республиканцы.

Точки над "i" расставили и в Белом Доме: руководитель аппарата Марк Медоуз заверил, что президентские выборы в США состоятся по графику – 3 ноября, а президент намерен на них победить.

Фантастический сценарий

Для переноса даты президентских выборов в Соединенных Штатах желания президента недостаточно. Да и полномочий у него таких нет.

Согласно американской Конституции, это право закреплено за Конгрессом, но он не пользовался им даже в периоды наибольших потрясений в Штатах. И, судя по единой позиции республиканцев и демократов относительно идеи Трампа, пандемия коронавируса также не заставит их сделать исключение.

"Трамп лишь намекнул о своем желании перенести выборы, но в ответ на этот намек последовала жесткая реакция. Причем недовольны этой идеей оказались и демократы, и республиканцы. В эту избирательную кампанию уже влили слишком много денег и политического капитала, чтобы отказаться от выборов. Ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы в этом, иначе попросту утратят момент", – пояснил Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса .

Читайте такжеТрамп не сдастся без боя: могут ли США перенести выборыПо мнению эксперта, затягивание выборов для американской политической культуры выглядит попыткой узурпировать власть.

В свою очередь, политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил расценивает заявление Трампа как не заслуживающую внимания болтовню.

"Когда Трамп говорит о том, чего он не решает, это нужно расценивать как желание "потрепаться". Решение о переносе выборов принимает исключительно Конгресс, уже отбросивший эту идею. Соответственно, в своем желании перенести выборы Трамп остается в гордом одиночестве", – убежден Чорновил.

Так что на данный момент сценарий переноса выборов в США выглядит как фантастический.

"Разве что произойдут какие-то события, способствующие переносу. Возможно, это будет связано с пандемией коронавируса, когда ситуация станет настолько критической, что американское общество само заставит политиков повременить с выборами. Но, честно говоря, и этот сценарий маловероятен", – резюмировал политический аналитик Института евроатлантических исследований Владимир Горбач.

С чем связаны предвыборные метания Трампа

Противоречивые заявления о переносе выборов свидетельствуют о неуверенности Трампа в собственной победе и поиске способа решить эту проблему. Ведь социология демонстрирует постоянный рост поддержки его оппонента Джо Байдена.

Так, согласно опросу, проведенному телеканалом ABC и газетой The Washington Post, за три с половиной месяца до президентских выборов в США отрыв Байдена от Трампа увеличился на 15%. На аналогичную тенденцию указывает и опрос Fox News, только отрыв меньше – 8%.

"Эти "метания" Трампа связаны с тем, что он все больше и больше теряет веру в свою победу на выборах. Опросы общественного мнения показывают, что отрыв Байдена от него увеличивается, а это значит, что шансы Трампа тают на глазах. Потому как один из вариантов "решения этой проблемы" Трамп рассматривал возможность переноса выборов", – пояснил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко .

По мнению Илии Кусы, Трамп очень боится проиграть и считает, что все, кроме его команды, работают против него, а, высказав осторожный намек о переносе выборов, он просто пытался прозондировать почву, но столкнулся с жесткой критикой.

"Как сказал один из американских политических аналитиков, если ты побеждаешь на выборах, то вряд ли будешь задумываться над тем, чтобы их перенести. Трамп проигрывает Байдену и очень боится такого результата. Он считает, что все вокруг, кроме него и его команды, вся эта бюрократия, "глубинное государство", все это болото, работают против него. Он совершенно не доверяет структурам, которые будут подсчитывать голоса, собранные по почте", – считает эксперт.

Кроме того, по словам Кусы, большое значение для Трампа имел еще один фактор – решение Верховного суда о том, что Коллегия выборщиков должна голосовать не по своему усмотрению, а исключительно за того кандидата, за которого проголосовало большинство людей в штате:

Читайте такжеЧто общего между Трампом, Лукашенко и Путиным"Соответственно, если большинство – за Байдена, то какими бы там ни были предпочтения у члена Коллегии, он обязан голосовать за Байдена тоже, потому что так решило население штата. Это повлияло на штаб Трампа, так как такое решение снимает проблему, из-за которой в США часто спорили: мол, где гарантия, что Коллегия выборщиков не проголосует за Трампа, хотя большинство штата будет за Байдена, или будет маленький разрыв, но они проголосуют за Трампа по личным убеждениям, либо им кто-то "занесет". Сейчас эту коллизию убрали, и Трамп теперь не уверен в своей победе, потому что битву за коллегию штатов он пока проигрывает".

Однако, убедившись в том, что идея о переносе выборов, не нашла отклика ни в американском обществе, ни в Конгрессе, Трамп пошел на попятную и спустя сутки заявил, что выборы не хочет переносить. Более того, ему объяснили, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

"Трампу дали понять, что, откладывая выборы, он рискует еще больше – его популярность еще больше просядет. Он – человек импульсивный, быстро меняющий свои взгляды под влиянием тех или иных фактов или факторов. Соответственно, осознав риски, он сменил свою точку зрения и сделал второе заявление", – считает Огрызко.

Растущая в последнее время поддержка Байдена не гарантирует его победы / GettyImages

Почему Трамп зря уповал на перенос выборов

Опрошенные Главредом эксперты сошлись в мнении о том, что, даже если бы Дональду Трампу удалось добиться переноса президентских выборов в США, это вряд ли существенно повысило бы его шансы на победу.

"Перенос выборов вряд ли способствовал бы росту рейтинга Трампа, поскольку его шансы на победу резко сократились из-за эпидемии коронавируса. Если она вновь станет набирать обороты, будет расти количество больных и умерших, это негативно отразится на Трампе и его поддержке, поскольку он, по мнению американцев, неадекватно и крайне легкомысленно реагирует на этот вызов", – считает Владимир Горбач.

В то же время Илия Куса не исключает, что у Трампа в рукаве есть козыри, о которых мы не знаем, и которые он мог бы задействовать, добившись отсрочки. Однако он признает, что если процесс будет развиваться так, как сейчас, и если не вмешаются какие-либо "черные лебеди", то перенос выборов нынешнему американскому лидеру особо не поможет.

Чем для Трампа опасно дистанционное голосование

Основной причиной, по которой президент США Дональд Трамп считал целесообразным перенести президентские выборы, он называл несовершенство дистанционного голосования (по почте), к которому неминуемо придется прибегнуть в условиях пандемии Covid-19. Он неоднократно подчеркивал, что такой способ голосования отрывает широкие возможности для фальсификаций, а потому нельзя быть уверенным в надежности и правдивости такого способа.

Однако для Америки эта форма голосования не нова, и никто не ставил под сомнение результаты такого голосования.

По мнению Илии Кусы, особое отношения Трампа к удаленному голосованию обусловлено несколькими причинами:

он не доверяет структурам, которые будут подсчитывать голоса;

у Трампа патологическая боязнь средней бюрократии, которую в свое время он назвал "вашингтонским болотом" и обещал его "осушить";

голосование по почте проще для молодежи, которая не хочет идти на участки и по шесть часов стоять в очереди, чтобы отдать свой голос. А на этот электорат работает Байден, потому, безусловно, Трамп этого боится, осознавая, что демократам будет легче мобилизовать свой электорат на дистанционное голосование;

в условиях пандемии, когда толком нет возможностей выступать вживую, мобилизовывая свой электорат, Трампу работать сложно: он – человек старой формации, и в удаленном голосовании для него слишком много неизвестных.

Тарас Чорновил считает опасения Дональда Трампа по поводу дистанционного голосования оправданными.

"Избиратель Трампа – это консервативные люди, которые ходят на выборы, живут в "одноэтажной Америке", и именно их голоса Трамп рассчитывает собрать во время классических выборов. Он знает, как апеллировать к этим людям. При этом он понимает, что большое количество асоциальных элементов, на которых делает ставку Байден, на выборы не попадает, часть из них работает бог знает где и не успевают попасть на голосование, часть живет в трущобах… Так что Трамп справедливо полагает, что в случае голосования по почте больше избирателей Байдена сможет поучаствовать в выборах и отдать свой голос. Соответственно, чем меньше таких людей проголосует, тем лучше для Трампа", – отметил политический аналитик.

Однако эксперты не исключают, что к ноябрю в США придумают что-то новое, и сложившую ситуацию Трамп сумеет выкрутить в свою пользу. А потому на Трампе еще рано ставить крест.

Дойдет ли дело до фальсификаций?

Может ли сам нынешний президент США прибегнуть к нечестной борьбе и воспользоваться возможностью подделать результат, вопрос открытый. Как говорит Владимир Горбач, голосование по почте в американских условиях действительно весьма уязвимо и открывает широкие возможности для злоупотреблений, которые в Штатах тоже существуют.

"Может ли Трамп использовать эту ситуацию в свою пользу? В отдельных штатах, думаю, да. Там, где его сторонники могут контролировать ситуацию, и, если они решатся на такое, они могут подтасовывать голоса в пользу Трампа. Я бы этого не исключал", – отметил Горбач.

Владимир Огрызко придерживается другого мнения.

Читайте такжеСговор с Россией: как демократы будут уничтожать Трампа перед выборами"Выборы для американцев – это "священная корова". Потому, собственно, и была столь жесткой реакция на попытки России влиять на ход избирательной кампании в Штатах. Для американцев право честно выбора – это нечто сакральное, потому рискнуть и пойти на фальсификации – это хуже любого импичмента. Кандидата, решившегося на это, будет ждать политическая пропасть и политическая смерть, если не уголовная ответственность. Потому на такие вещи при всей эксцентричности Трамп не пойдет", – заверил экс-министр.

В то, что нынешний президент США попытается сфальсифицировать результаты голосования, не верит и эксперт Илия Куса, однако по другой причине – сфальсифицировать выборы в Америке гораздо сложнее, чем в Украине.

"Хотя нарушения, конечно, были всегда, но не такие массовые и не такие примитивные, как у нас. Однако, чтобы сфальсифицировать результат в США, у кандидата должен быть полный контроль над людьми, которые будут это делать, то есть над чиновничьим аппаратом. У Трампа с этим проблемы – у него с чиновничьим аппаратом не очень хорошие отношения, потому ему вряд ли это удастся. К тому же, это просто опасно, ведь Штаты – не Украина", – подытожил Куса.

Каким бы эксцентричным ни был Трамп, он не станет фальсифицировать результаты выборов, считают эксперты / УНИАН

Примет ли Трамп поражение?

Трамп четко дал понять, что не исключает в случае своего проигрыша попытку оспаривания результатов в судах. Тем не менее, Илия Куса считает, что дальше символических судов дело не зайдет.

"Если Трамп проиграет с большим разрывом, то вряд ли он сможет предпринять что-либо серьезное. Если же будет небольшой разрыв, он может подать в суд и потребовать пересчета голосов. Повторится ситуация 2000 года во Флориде, когда Джордж Буш-младший победил Альберта Гора – тогда была мутная история с пересчетом голосов", – отметил Куса.

Читайте такжеТрампа из Белого Дома придется насильно изгонять армии СШАПри этом эксперт убежден, что предпринять какие-либо радикальные шаги Трампу не позволит ни Конгресс, ни республиканцы, ведь одно дело – игра политическими лозунгами, другое – реальное препятствование вступлению в должность победившему на выборах президенту.

"Республиканцы вовсе не заинтересованы уничтожить свое наследие таким путем... В случае проигрыша Трампа республиканцы спокойно уйдут в оппозицию, а быть оппозицией – проще: они будут критиковать за любое действие демократов, постоянно напоминая об "успехах Трампа". Если вдруг Трамп решится на радикальные шаги, чтобы сохранить власть за собой, особенно – силовым путем, это уничтожит республиканцев как партию – они не допустят такого. К тому же, у Трампа нет законных инструментов, чтобы удержаться у власти в случае провала на выборах. Разве что переворот… Но для этого необходимо, чтобы Трампа окружали очень лояльные люди, его фанаты, в том числе из силовых структур. А всего этого сейчас не наблюдается", – считает Куса.

В свою очередь, Владимир Горбач убежден: Трамп до последнего будет цепляться не столько за власть, сколько за общественное внимание к своей персоне, и для этого он может использовать в том числе суды.

"В ходе судебных процессов он будет говорить о том, какие прекрасные времена были при нем, как он сделал Америку великой, и будет предлагать повторить это again and again, и еще несколько раз again. Но, если он слишком сильно вцепится в президентское кресло, то американский истеблишмент его быстро оттуда подвинет. Так что судиться он может сколько угодно, но физически не покинуть Белый дом – вряд ли", – резюмировал Горбач.