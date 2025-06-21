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Авто будет использовать меньше топлива, если убрали только одну деталь с крыши

Мария Николишин
21 июня 2025, 05:30
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Водителей призывают демонтировать одну деталь с крыши автомобиля.
Авто будет использовать меньше топлива, если убрали только одну деталь с крыши
Как уменьшить расход топлива / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что влияет на расход топлива
  • Что нужно сделать, чтобы его уменьшить

Цены на бензин растут, поэтому многие водители пытаются экономить топливо. Однако, оказывается, всего одна деталь в автомобиле может свести на нет все усилия.

Главред решил разобраться, как уменьшить расход топлива в авто.

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Какая деталь в авто влияет на расход топлива

Есть одна деталь, которая увеличивает сопротивление воздуха во время движения, из-за чего автомобиль тратит лишнее топливо, пишет express.co.uk.

В частности, эксперты RAC призывают водителей демонтировать багажник или даже рейлинги на крыше машины, если они ими не пользуются.

Как багажник на крыше авто влияет на поездку

Поездка с пустым багажником или рейлингами на крыше кажется безобидной, но на самом деле существенно влияет на расход топлива.

Конструкция на крыше авто увеличивает сопротивление воздуха и влияет на топливную эффективность транспортных средств. Это означает, что водители будут использовать больше бензина или дизельного топлива, чем необходимо.

"Не оставляйте рейлинги и багажник на крыше, поскольку они создают сопротивление ветра и заставляют ваш автомобиль расходовать больше топлива. Чем быстрее вы едете, тем больше сопротивление. По данным Energy Saving Trust, при скорости 120 км/ч пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление воздуху на 39%, а рейлинги - на 16%, что делает автомобиль менее экономичным", - отметили эксперты.

Авто будет использовать меньше топлива, если убрали только одну деталь с крыши
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

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