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Время имеет решающее значение: когда лучше продавать автомобиль – назван месяц

Марина Фурман
20 ноября 2024, 16:08
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Прежде всего важно понять, что для того, чтобы продать авто максимально выгодно, не нужно спешить.
продажа авто
Когда выгодно продавать внедорожник / Коллаж: Главред, фото pexels

Вы узнаете:

  • Когда выгоднее всего продавать авто
  • Почему стоимость авто зависит от определенных сезонов года

Несмотря на войну и нестабильную экономическую ситуацию, в Украине продолжает функционировать авторынок: люди покупают и продают свои авто и хотят сделать это выгодно. Главред разбирался, какие месяцы в году являются лучшими для выгодной продажи автомобиля.

Портал Auto Express пишет, что не существует четкого правила относительно лучшего времени для продажи автомобиля, но данные показывают, что определенные месяцы могут быть более благоприятными.

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Приведенное исследование за 2022 год, свидетельствует о том, что лучшим месяцем для продажи автомобиля является февраль, за ним следуют январь, март, апрель, май и август. Как видите, этот показатель очень сильно зависит от первого полугодия, поэтому в целом это будет лучшее время для продажи.

Кстати, совет по продаже определенных автомобилей в конкретные сезоны, безусловно, актуален - данные показывают, что автомобили с откидным верхом продаются в наибольших объемах в марте, а самые высокие цены (в процентах от стоимости) получают в апреле.

Седаны и универсалы можно выгодно продать в январе. Если же вы продаете внедорожник, тогда ноябрь будет лучшим временем для продажи транспортного средства, поскольку покупатели пытаются найти полноприводный автомобиль для зимних погодных условий.

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Что известно об Auto Express

Auto Express - это популярный британский автомобильный журнал и веб-сайт, который специализируется на новостях, обзорах и тестах автомобилей. Также на сайте можно найти советы от ведущих деятелей отрасли. Сайт был основан в 1988 году и с тех пор стал одним из ведущих автомобильных порталов в Великобритании.

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