  1. Главная
  3. Поздравления

День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу

1 октября 2019, 06:19

Поздравления с днем Ирины в прозе, стихах и смс на русском и украинском языке подобрал Главред на ее именины 1 октября 2019.

  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети
  • Поздравления с днем Ирины – картинки Fresh-Cards.ru, listivki.olkol.com и соцсети

День Ирины 2019 отмечается 1 октября в честь мученицы Ирины, которая вместе с другой мученицей – Софией – пострадала за веру в III веке, при правлении императора Аврелиана. К слову, София в этот день также именинница.

Читайте такжеС днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравленияПо народному календарю, это день Арины Шиповницы, по церковному календарю – День Ирины (день ангела Ірини). Это предпоследний День ангела Иры в этом году (еще раз именинницей она станет 1 ноября).

Поздравления с днем Ирины 1 октября 2019 звучат для девушек спокойных и рассудительных (как "мир" и "спокойствие" переводится имя Ирина). Она отлично справляются с жизненными трудностями. И заслуженно получают комплименты как прекрасные жены и хозяйки.

Подарить Ирине лучше что-то оригинальное или связанное с ее работой, которую она любит и ценит.

Поздравления с днем Ирины

Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!

***

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остаётся красота.

***

Ира, Ирочка, Ирусик, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе хочу пожелать искренней веры в чудеса и непременное их осуществление в твоей жизни, желаю неотразимой красоты и потрясающего настроения, желаю светлой радости и большой удачи.

***

Ирина, в Вашем имени — весь мир,

А взор туманит пыль галактик дальних,

И нет лица нежнее и печальней,

И очи голубее, чем сапфир.

В изгибе губ — молчания печать,

Вы словно ангел, вся — очарованье,

И кто бы мог подумать, что Земля

Еще родит подобные созданья.

***

Ира, великолепная моя, поздравляю тебя от всей души. Желаю высоких волн успеха и удачи, чистого и глубокого моря счастья и любви, тёплых и светлых берегов надежды и радости, весёлого прибоя интересных затей и впечатляющих развлечений.

***

Если в коллективе мир,

Значит, рядом много Ир.

И когда в начале октября

День Ирины настает,

Не теряется народ —

В магазин бежит скорее.

Мы купили Ирочке

Бублики, где дырочки.

А Иришке нашей — книжки,

А Ирушке — две ватрушки,

А Иринке — мандаринки,

А Ирэне дали денег.

Закатили пышный пир

В честь девчонок — наших Ир.

Долго помнить именины

Будут милые Ирины!

Привітання з Іриною

Дзвінкий дзвіночок із мелодійним ім'ям Іришка, у цей радісний день ми бажаємо тобі взаєморозуміння з навколишнім світом і безмежної радості від того, що відбувається навколо. Нехай усі твої мрії збуваються одна за одною, удача переслідує по п’ятках, а щастя буде найвірнішим шанувальником і не відпускає тебе ні на хвилину.

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

У цей чудовий день вітаємо з Днем ангела Ірину і бажаємо їй успіхів у всіх починаннях, удачі, здоров'я, любові та натхнення. Нехай будь-яка проблема вирішується швидко і безболісно, а кожен новий день буде кращим за попередній. Нехай збуваються бажання, а близькі ніколи не розчаровують.

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

В День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

поздравления именины Ирина открытки
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:19
День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу
05:58
Магнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня Видео
05:42
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
05:10
Экс-советник Путина предупредил о ловушке для Зеленского
04:53
Астролог назвал "суперсилы" и ахиллесову пяту Водолеев
04:25
Самые модные стрижки на длинные волосы 2019-2020: главные тренды, 33 фото Фото Видео
04:02
"Прикрывает свой вареник": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото
03:29
В Кабмине назвали тех, кто может рассчитывать на субсидию
02:54
Прискорбный конец: мужчина посмотрел в секс-шопе порно и умер
02:35
Диетолог посоветовала, что есть осенью, чтобы не поправиться
02:00
Как жить по лунному календарю 1 октября 2019: стрижки, покупки и здоровье
01:28
Как идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советы Фото
00:51
Пока смерть не разлучила: любовники умерли во время занятия сексом
00:20
Розовый блонд – самый модный цвет волос 2019-2020 для смелых красавиц - фото Фото Видео
00:01
1 октября 2019 – праздник кофе и Ирин: приметы дня Видео
30 сентября, понедельник
23:55
Субсидии, отмена копеек и призыв: что меняется с 1 октября в Украине Видео
23:13
Том Круз в Киеве: мировую звезду занесло в столичное метро Видео
23:00
Сенат США взялся за "порочащие" связи Клинтон с Украиной Видео
22:26
Марув нервно курит в сторонке: Кухар в латексе сразила на повал
22:04
Разумков написал заявление об отставке
21:51
В России пригрозили США из-за санкций против Пригожина
21:21
"Тупое писклявое ч*о": россиянин публично унизил Путина
21:09
Гороскоп на завтра: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
21:08
Очень странные дела 4: Netflix подтвердил выход нового сезона Видео
20:43
Порошенко готов заплатить 3 миллиона гривен за Гонтареву и ее дом
20:33
Как Заворотнюк: знаменитая певица срочно составила завещание
20:30
Выбор матери 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:05
Владелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США
19:22
Крепостная 2 сезон: 1 серия смотреть онлайн полное видео Видео
19:16
Экс-министр объяснил, как спасти Луганский регион от отключений электроэнергии
19:02
"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в США
18:56
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное тесто классическое и песочное печенье Фото
18:30
Допрос Порошенко на детекторе лжи: названа дата Видео
18:21
Лунный календарь финансов на октябрь 2019: как привлечь деньги в кошелек
18:21
У Анастасии Заворотнюк истекло время: помощник солгал
18:19
Песков отрекся от назначения боевика "ДНР" главой Элисты
18:10
Судьба Трампа: Луценко согласился дать показания в Конгрессе США
18:05
Психолог назвала лучший способ "подняться" в жизни
17:48
Нет времени: Скалецкая рассказала, когда встретится с бунтующими подопечными
17:30
Доктор Комаровский назвал огромный "прокол" беременных
17:20
Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева
17:14
Меган Маркл устроила мужу трогательный сюрприз: видео онлайн Видео
17:12
Эксперт объяснил, почему нужно снизить стоимость газа для Луганской ТЭС
17:01
Не вмешивались: в Кремле назвали условия публикации разговоров Путина и Трампа
16:52
Зеленский уволил Данилюка
16:51
Больше половины киевлян негативно оценили мэра Кличко - опрос
16:47
Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения
16:25
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
16:23
"Нам нельзя приказать": Зеленский отказался расследовать дело Байдена Видео
16:18
Попы в РПЦ гневаются на умирающую от рака Анастасию Заворотнюк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять