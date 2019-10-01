День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу

День Ирины 2019 отмечается 1 октября в честь мученицы Ирины, которая вместе с другой мученицей – Софией – пострадала за веру в III веке, при правлении императора Аврелиана. К слову, София в этот день также именинница.

Читайте такжеС днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравленияПо народному календарю, это день Арины Шиповницы, по церковному календарю – День Ирины (день ангела Ірини). Это предпоследний День ангела Иры в этом году (еще раз именинницей она станет 1 ноября).

Поздравления с днем Ирины 1 октября 2019 звучат для девушек спокойных и рассудительных (как "мир" и "спокойствие" переводится имя Ирина). Она отлично справляются с жизненными трудностями. И заслуженно получают комплименты как прекрасные жены и хозяйки.

Подарить Ирине лучше что-то оригинальное или связанное с ее работой, которую она любит и ценит.

Поздравления с днем Ирины

Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!

***

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остаётся красота.

***

Ира, Ирочка, Ирусик, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе хочу пожелать искренней веры в чудеса и непременное их осуществление в твоей жизни, желаю неотразимой красоты и потрясающего настроения, желаю светлой радости и большой удачи.

***

Ирина, в Вашем имени — весь мир,

А взор туманит пыль галактик дальних,

И нет лица нежнее и печальней,

И очи голубее, чем сапфир.

В изгибе губ — молчания печать,

Вы словно ангел, вся — очарованье,

И кто бы мог подумать, что Земля

Еще родит подобные созданья.

***

Ира, великолепная моя, поздравляю тебя от всей души. Желаю высоких волн успеха и удачи, чистого и глубокого моря счастья и любви, тёплых и светлых берегов надежды и радости, весёлого прибоя интересных затей и впечатляющих развлечений.

***

Если в коллективе мир,

Значит, рядом много Ир.

И когда в начале октября

День Ирины настает,

Не теряется народ —

В магазин бежит скорее.

Мы купили Ирочке

Бублики, где дырочки.

А Иришке нашей — книжки,

А Ирушке — две ватрушки,

А Иринке — мандаринки,

А Ирэне дали денег.

Закатили пышный пир

В честь девчонок — наших Ир.

Долго помнить именины

Будут милые Ирины!

Привітання з Іриною

Дзвінкий дзвіночок із мелодійним ім'ям Іришка, у цей радісний день ми бажаємо тобі взаєморозуміння з навколишнім світом і безмежної радості від того, що відбувається навколо. Нехай усі твої мрії збуваються одна за одною, удача переслідує по п’ятках, а щастя буде найвірнішим шанувальником і не відпускає тебе ні на хвилину.

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

У цей чудовий день вітаємо з Днем ангела Ірину і бажаємо їй успіхів у всіх починаннях, удачі, здоров'я, любові та натхнення. Нехай будь-яка проблема вирішується швидко і безболісно, а кожен новий день буде кращим за попередній. Нехай збуваються бажання, а близькі ніколи не розчаровують.

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

В День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.