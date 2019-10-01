День ангела Ирины 2019: как оригинально поздравить именинницу

Поздравления с днем Ирины в прозе, стихах и смс на русском и украинском языке подобрал Главред на ее именины 1 октября 2019.
День Ирины 2019 отмечается 1 октября в честь мученицы Ирины, которая вместе с другой мученицей – Софией – пострадала за веру в III веке, при правлении императора Аврелиана. К слову, София в этот день также именинница.
Читайте такжеС днем Веры, Надежды, Любови и Софии 2019 – прикольные поздравленияПо народному календарю, это день Арины Шиповницы, по церковному календарю – День Ирины (день ангела Ірини). Это предпоследний День ангела Иры в этом году (еще раз именинницей она станет 1 ноября).
Поздравления с днем Ирины 1 октября 2019 звучат для девушек спокойных и рассудительных (как "мир" и "спокойствие" переводится имя Ирина). Она отлично справляются с жизненными трудностями. И заслуженно получают комплименты как прекрасные жены и хозяйки.
Подарить Ирине лучше что-то оригинальное или связанное с ее работой, которую она любит и ценит.
Поздравления с днем Ирины
Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!
***
Милая моя Иришка,
В день чудесный именин
Я хочу, чтоб счастья вспышка
Озарила бы твой мир.
Пусть легко и очень верно
Сбудется твоя мечта.
И такой же несравненной
Остаётся красота.
***
Ира, Ирочка, Ирусик, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе хочу пожелать искренней веры в чудеса и непременное их осуществление в твоей жизни, желаю неотразимой красоты и потрясающего настроения, желаю светлой радости и большой удачи.
***
Ирина, в Вашем имени — весь мир,
А взор туманит пыль галактик дальних,
И нет лица нежнее и печальней,
И очи голубее, чем сапфир.
В изгибе губ — молчания печать,
Вы словно ангел, вся — очарованье,
И кто бы мог подумать, что Земля
Еще родит подобные созданья.
***
Ира, великолепная моя, поздравляю тебя от всей души. Желаю высоких волн успеха и удачи, чистого и глубокого моря счастья и любви, тёплых и светлых берегов надежды и радости, весёлого прибоя интересных затей и впечатляющих развлечений.
***
Если в коллективе мир,
Значит, рядом много Ир.
И когда в начале октября
День Ирины настает,
Не теряется народ —
В магазин бежит скорее.
Мы купили Ирочке
Бублики, где дырочки.
А Иришке нашей — книжки,
А Ирушке — две ватрушки,
А Иринке — мандаринки,
А Ирэне дали денег.
Закатили пышный пир
В честь девчонок — наших Ир.
Долго помнить именины
Будут милые Ирины!
Привітання з Іриною
Дзвінкий дзвіночок із мелодійним ім'ям Іришка, у цей радісний день ми бажаємо тобі взаєморозуміння з навколишнім світом і безмежної радості від того, що відбувається навколо. Нехай усі твої мрії збуваються одна за одною, удача переслідує по п’ятках, а щастя буде найвірнішим шанувальником і не відпускає тебе ні на хвилину.
***
Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.
***
У цей чудовий день вітаємо з Днем ангела Ірину і бажаємо їй успіхів у всіх починаннях, удачі, здоров'я, любові та натхнення. Нехай будь-яка проблема вирішується швидко і безболісно, а кожен новий день буде кращим за попередній. Нехай збуваються бажання, а близькі ніколи не розчаровують.
***
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
В День твого Ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.