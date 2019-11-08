З Днем української мови та писемності 2019: привітання та листівки для знавців

9 листопада – свято рідної мови усіх українців. Це День української писемності та мови 2019.

Свято встановлене на честь преподобного Нестора Літописця – учня та послідовника "батьків" слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він є одним з найвідоміших православних святих.

Главред підібрав найкращі побажання на день рідної мови.

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Привітання з нагоди Дня української мови й писемності прозою

Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови, святом, яке своєю глибинною духовною суттю історично звеличує нашу націю! Щастя Вам, добра та нових здобутків на благо нашої України!

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Сьогодні ми відзначаємо свято української мови – одного з найцінніших надбань, які створили й залишили нам наші попередники. Бажаю всім українцям утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців. Щастя, добра, нових здобутків в ім’я України!

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Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але я впевнений, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Бажаю всім українцям плекати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну й українців.

Вітання з Днем української писемності та мови у віршах

Нехай ллється пісня українська,

Мелодична, ніжна, як струмок,

І до неба високо піднісся

Дітлахів співучий голосок.

День сьогодні мови солов’їної,

І радіє український люд,

Так святкуймо ж, браття, всією країною,

Що співочою Україною звуть!

***

Чудовий день у листопаді,

Писемності та мови день,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш — сум зникає,

І стане швидшим серця стук.

***

З Днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.

День української мови та писемності: привітання короткі в смс

У святковий День української писемності та мови хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом!

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Нехай свято писемності та мови,

Буде чарівнім та казковим,

Нехай приємним буде спілкування,

І збуваються ваші бажання!

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Бажаю, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя і оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

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В день писемності і мови

Щирі вам я шлю вітання.

Мові славній побажаю

Я великого визнання.

Хай завжди вас манить слово

Стельмаха і Кобзаря,

Над писемністю велична

Хай зійде скоріш зоря.