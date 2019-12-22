С Новым годом 2020 – картинки, стихи и пожелания на Новый год Крысы в прозе

Поздравления с наступающим Новым годом – прикольные пожелания и открытки – подготовил Главред в приближении Года Крысы.
С Новым годом поздравления начинают звучать непосредственно в конце декабря. Но многие ищут открытки с Новым годом – коллегам, партнерам и просто знакомым – уже в преддверии Рождества.
Поздравления с новым годом 2020 как бы приближают праздник, наполняя душу светлой радостью волшебного чуда.
Главред подобрал для своих читателей прикольные, поздравления с Новым годом в прозе, короткие и стихи, а также картинки с Новым годом – открытки и гиф.
Читайте такжеКак украсить елку в год Крысы – что нельзя вешать на дерево
Поздравления с Новым годом в прозе
С Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!
***
Прикольные поздравления с Новым годом Крысы:
От всей души поздравляю тебя с Новым годом, который пройдет под знаком Крысы. Эти грызуны — известные вредители. Я желаю, чтобы хозяйка года навредила твоим проблемам, напакостила неприятностям и хорошенько насолила неурядицам. В общем, дала бой всему плохому, и привлекла в твою жизнь радость, счастье и достаток!
***
Поздравление с Новым годом 2020 своими словами:
Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь!
С Новым годом – стихи
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!
***
Прикольные поздравления с Новым годом 2020:
С годом Крысы поздравляю,
Ласковой она пусть будет,
Принесет вам в дом успехи
И удачу раздобудет.
Долларом пускай зеленым
Крыса громко прошуршит
И заветные желания
Ваши пусть осуществит.
***
Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых:
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
Поздравления с Новым годом короткие
С наступающим Новом годом! Пусть каждый из 366 дней этого високосного года, каждый его час приносит вам прекрасное настроение и добрые вести, а каждый миг наполняется любовью, гармонией и оптимизмом.
***
Поздравления с Новым годом Крысы:
С Новым 2020 с годом вас неугомонной Крысы! Пусть приятным, комфортным, веселым, щедрым и, сияющим всеми гранями радости. Будьте здоровы, успешны и счастливы!
***
Поздравляю с Новым годом
Вашу дружную семью,
Пожелания удачи, счастья
И здоровья шлю.
***
Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!