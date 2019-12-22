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С Новым годом 2020 – картинки, стихи и пожелания на Новый год Крысы в прозе

22 декабря 2019, 06:10

Поздравления с наступающим Новым годом – прикольные пожелания и открытки – подготовил Главред в приближении Года Крысы.

С Новым годом 2020 – Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей
С Новым годом 2020 – Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей / 1zoom.ru

С Новым годом поздравления начинают звучать непосредственно в конце декабря. Но многие ищут открытки с Новым годом – коллегам, партнерам и просто знакомым – уже в преддверии Рождества.

Поздравления с новым годом 2020 как бы приближают праздник, наполняя душу светлой радостью волшебного чуда.

Главред подобрал для своих читателей прикольные, поздравления с Новым годом в прозе, короткие и стихи, а также картинки с Новым годом – открытки и гиф.

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Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!

***

Прикольные поздравления с Новым годом Крысы:

От всей души поздравляю тебя с Новым годом, который пройдет под знаком Крысы. Эти грызуны — известные вредители. Я желаю, чтобы хозяйка года навредила твоим проблемам, напакостила неприятностям и хорошенько насолила неурядицам. В общем, дала бой всему плохому, и привлекла в твою жизнь радость, счастье и достаток!

***

Поздравление с Новым годом 2020 своими словами:

Пусть светлый новогодний праздник войдет в Вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь!

С Новым годом – стихи

Пусть Новый год звездой счастливой,

Войдет в семейный ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет,

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет,

Пришедший в полночь Новый год!

***

Прикольные поздравления с Новым годом 2020:

С годом Крысы поздравляю,

Ласковой она пусть будет,

Принесет вам в дом успехи

И удачу раздобудет.

Долларом пускай зеленым

Крыса громко прошуршит

И заветные желания

Ваши пусть осуществит.

***

Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых:

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,

Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

Поздравления с Новым годом короткие

С наступающим Новом годом! Пусть каждый из 366 дней этого високосного года, каждый его час приносит вам прекрасное настроение и добрые вести, а каждый миг наполняется любовью, гармонией и оптимизмом.

***

Поздравления с Новым годом Крысы:

С Новым 2020 с годом вас неугомонной Крысы! Пусть приятным, комфортным, веселым, щедрым и, сияющим всеми гранями радости. Будьте здоровы, успешны и счастливы!

***

Поздравляю с Новым годом

Вашу дружную семью,

Пожелания удачи, счастья

И здоровья шлю.

***

Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

Поздравления с Новым годом 2020 – картинки

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Сейчас вы просматриваете новость «С Новым годом 2020 – картинки, стихи и пожелания на Новый год Крысы в прозе». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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