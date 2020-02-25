День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах

Картинки з Днем ангела Світлани та привітання іменинниці підібрав Главред на її свято 26 лютого.
День Світлани 2020 відзначається 26 лютого – це свято пам’яті преподобної Світлани (Фотини, Фотинії) Палестинської. Загалом День ангела Світлани святкується тричі: ще будуть іменини Світлани 2 квітня та 16 листопада.
Привітання з Днем ангела Світлани слід обирати веселі та дотепні, адже й сама Світлана за характером дівчина жвава та весела. Відтак прикольні картинки з Днем ангела Світлани та красиві привітання своїми словами стануть найкращим вибором на свято 26 лютого.
Що подарувати на День Світлани, окрім привітання з Днем ангела Світлани? Маленькій іменинниці найкраще підійде м'яка іграшка або розвиваючий набір, адже Свєти дуже допитливі та активні. Дорослі Світлани зрадіють сертифікату на майстер-клас або походу в СПА.
А Главред підібрав найкращі листівки та привітання з Днем Світлані у прозі та віршах.
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Привітання з Днем ангела Світлани прозою та вірші
Привітання з Днем ангела Світлани в прозі:
Світлано, у твій День ангела хочу побажати, щоб ангел-охоронець завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
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Привітання з Днем ангела Світлани своїми словами:
З Днем ангела, Світлана! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом-цьом!
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Красивіпривітання з Днем ангела Світлани у віршах:
Світланко мила, сонечко ясне,
Хай тебе щастя, радість не мине,
У День ангела я радості бажаю,
І щиро від душі поздоровляю!
Нехай тобі усе завжди вдається,
А що погане — скоренько минеться,
Кохання в серці буде все життя, Дарує мир, щасливе майбуття!
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Прикольніпривітання з Днем ангела Світлани короткі:
Будь здорова та квітуча,
В усіх справа будь везуча,
Будь щаслива та кохана,
З іменинами, Світлано!
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Світлано! Нехай цей день буде для тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!