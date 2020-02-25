День Світлани 2020 – листівки та вітання Світлані у прозі та віршах

З Днем Світлани 2020 – привітання прикольні та картинки на День Світлани / Коллаж Главреда

День Світлани 2020 відзначається 26 лютого – це свято пам’яті преподобної Світлани (Фотини, Фотинії) Палестинської. Загалом День ангела Світлани святкується тричі: ще будуть іменини Світлани 2 квітня та 16 листопада.

Привітання з Днем ангела Світлани слід обирати веселі та дотепні, адже й сама Світлана за характером дівчина жвава та весела. Відтак прикольні картинки з Днем ангела Світлани та красиві привітання своїми словами стануть найкращим вибором на свято 26 лютого.

Що подарувати на День Світлани, окрім привітання з Днем ангела Світлани? Маленькій іменинниці найкраще підійде м'яка іграшка або розвиваючий набір, адже Свєти дуже допитливі та активні. Дорослі Світлани зрадіють сертифікату на майстер-клас або походу в СПА.

А Главред підібрав найкращі листівки та привітання з Днем Світлані у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Світлани прозою та вірші

Привітання з Днем ангела Світлани в прозі:

Світлано, у твій День ангела хочу побажати, щоб ангел-охоронець завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

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Привітання з Днем ангела Світлани своїми словами:

З Днем ангела, Світлана! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом-цьом!

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Красивіпривітання з Днем ангела Світлани у віршах:

Світланко мила, сонечко ясне,

Хай тебе щастя, радість не мине,

У День ангела я радості бажаю,

І щиро від душі поздоровляю!

Нехай тобі усе завжди вдається,

А що погане — скоренько минеться,

Кохання в серці буде все життя, Дарує мир, щасливе майбуття!

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Прикольніпривітання з Днем ангела Світлани короткі:

Будь здорова та квітуча,

В усіх справа будь везуча,

Будь щаслива та кохана,

З іменинами, Світлано!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела, Світлано! Нехай цей день буде для тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!

Картинки з Днем ангела Світлани

День Світлани

День Світлани