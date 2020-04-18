С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки

Поздравления с наступившей Пасхой 2020 – в прозе, стихи-поздравления, смс с праздником Пасхи и оригинальные картинки – подобрал Главред на Воскресение Господне.
С Пасхой 2020 всех! Христос Воскрес!
Самое время дарить поздравления с Пасхой маме, папе, подруге, крестной, любимому и просто знакомым.
Для кого-то больше подойдет поздравление с Пасхой короткое в прозе, для других стоит подобрать душевные христианские стихи на Пасху с глубоким смыслом. Можно выбрать пожелания на словах – или прикольные открытки с Пасхой. В нашем материале найдется пожелание на Пасху 2020 на любой вкус. Светлого вам праздника Пасхи, дорогие читатели!
Мы также подобрали чудные поздравления с Пасхой на украинском языке – в материале З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень.
И еще больше поздравлений можно найти в нашем материале Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие.
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Поздравление с Пасхой в прозе своими словами
Примите искренние поздравления с Пасхой. Это самый добрый и светлый православный праздник, в который мы должны прославлять нашего спасителя Иисуса Христа. Я хочу пожелать добра, счастья, исполнения всех желаний и крепкого здоровья. Христос воскрес!
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С Пасхой, с Христовым Воскресением! Пусть праздник подарит вам надежду на то, что все плохое останется в прошлом, а будущее и настоящее принесут в вашу жизнь счастье, радость, согласие и взаимопонимание.
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Поздравляю с Пасхой Христовой! От всей души желаю добра и семейного благополучия, счастья, изобилия и процветания.
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Поздравляю с Пасхой! Пусть солнечные весенние дни станут по-настоящему праздничными, прибавят сил и энергии, согреют ваши сердца теплотой и радостью. Христос Воскрес!
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С Пасхой, родная прими поздравление! Пусть светлый праздник озарит будние дни ярким солнечным светом, и в сердце поселится настоящая весна. Внимание близких всегда будет полным и искренним, поэтому не раз услышишь "Христос воскрес"!
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Поздравляю вас от всей души со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Христос воскрес!
Поздравления с Пасхой короткие – смс с праздником Пасхи
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
***
Святое Воскресенье пришло –
Как на душе спокойно и светло!
Пусть будет жизнь на радости щедра,
Полна тепла, надежды и добра!
***
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
Воистину Христос воскрес!
***
Пасха добрая настала,
В души принесла тепло,
И светлее в мире стало,
Будто солнышко взошло.
И тебя со всей любовью
Я поздравить поспешу,
И у Господа здоровья
Для тебя я попрошу!
***
Опять пришла весна!
Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем Вас!
С великой и прекрасной Светлой Пасхой!
***
Поздравляю с Пасхой Светлой!
Чуду смело улыбнись!
Сбывшейся мечтой заветной
Пусть отныне будет жизнь!
***
Пусть Пасхи дух с душой твоей подружится
И успокоит мыслей громкий рой,
И постоянно рядом где-то кружится,
Даруя мир, достаток и покой!