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С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки

18 апреля 2020, 00:12

Поздравления с наступившей Пасхой 2020 – в прозе, стихи-поздравления, смс с праздником Пасхи и оригинальные картинки – подобрал Главред на Воскресение Господне.

Поздравления с Пасхой 2020 - красивые картинки, проза, стихи и смс
Поздравления с Пасхой 2020 - красивые картинки, проза, стихи и смс

С Пасхой 2020 всех! Христос Воскрес!

Самое время дарить поздравления с Пасхой маме, папе, подруге, крестной, любимому и просто знакомым.

Для кого-то больше подойдет поздравление с Пасхой короткое в прозе, для других стоит подобрать душевные христианские стихи на Пасху с глубоким смыслом. Можно выбрать пожелания на словах – или прикольные открытки с Пасхой. В нашем материале найдется пожелание на Пасху 2020 на любой вкус. Светлого вам праздника Пасхи, дорогие читатели!

Мы также подобрали чудные поздравления с Пасхой на украинском языке – в материале З Пасхою 2020 – поздоровлення та красиві листівки на Великдень.

И еще больше поздравлений можно найти в нашем материале Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие.

Читайте такжеХристос Воскрес – открытки-поздравления с Пасхой самые красивые

Поздравление с Пасхой в прозе своими словами

Примите искренние поздравления с Пасхой. Это самый добрый и светлый православный праздник, в который мы должны прославлять нашего спасителя Иисуса Христа. Я хочу пожелать добра, счастья, исполнения всех желаний и крепкого здоровья. Христос воскрес!

***

С Пасхой, с Христовым Воскресением! Пусть праздник подарит вам надежду на то, что все плохое останется в прошлом, а будущее и настоящее принесут в вашу жизнь счастье, радость, согласие и взаимопонимание.

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***

Поздравляю с Пасхой Христовой! От всей души желаю добра и семейного благополучия, счастья, изобилия и процветания.

***

Поздравляю с Пасхой! Пусть солнечные весенние дни станут по-настоящему праздничными, прибавят сил и энергии, согреют ваши сердца теплотой и радостью. Христос Воскрес!

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***

С Пасхой, родная прими поздравление! Пусть светлый праздник озарит будние дни ярким солнечным светом, и в сердце поселится настоящая весна. Внимание близких всегда будет полным и искренним, поэтому не раз услышишь "Христос воскрес"!

***

Поздравляю вас от всей души со светлым праздником Пасхи! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Христос воскрес!

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Поздравления с Пасхой короткие – смс с праздником Пасхи

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

***

Святое Воскресенье пришло –

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра,

Полна тепла, надежды и добра!

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***

Пришла весна – пора чудес,

Журчит родник – Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос воскрес!

***

Пасха добрая настала,

В души принесла тепло,

И светлее в мире стало,

Будто солнышко взошло.

И тебя со всей любовью

Я поздравить поспешу,

И у Господа здоровья

Для тебя я попрошу!

***

Опять пришла весна!

Жизнь снова стала светлой сказкой:

С Христовым Воскресеньем Вас!

С великой и прекрасной Светлой Пасхой!

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***

Поздравляю с Пасхой Светлой!

Чуду смело улыбнись!

Сбывшейся мечтой заветной

Пусть отныне будет жизнь!

***

Пусть Пасхи дух с душой твоей подружится

И успокоит мыслей громкий рой,

И постоянно рядом где-то кружится,

Даруя мир, достаток и покой!

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Сейчас вы просматриваете новость «С праздником Пасхи! Поздравления короткие, милые и прикольные открытки». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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