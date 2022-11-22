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День бухгалтера 2023: теплые поздравления для серьезных повелителей цифр

22 ноября 2022, 22:30

Сохраните прикольные, короткие, в стихах и прозе поздравления, открытки и картинки ко Дню бухгалтера.

День бухгалтера 2023 Украина
День бухгалтера 2023 Украина / 999.md

Успешный бизнес невозможно представить без бухгалтерского учета. Эта сфера деятельности требует внимательности, усидчивости и таланта, а также огромного количества знаний. Настоящие гуру профессии ценятся на вес золота, а молодые специалисты трудятся и осваивают секреты профессии, но все они заслуженно получают поздравления в профессиональный праздник День бухгалтера.

Когда День бухгалтера в 2023 году в Украине и мире

Украинские специалисты отмечают праздник дважды в году. Это объясняется наличием праздника, установленного в Украине, а также международной датой. Так, в Украине День бухгалтера в 2023 году отмечается 16 июля. Международный день бухгалтера празднуется 10 ноября. Украинская дата выбиралась не случайно. В этот день был принят Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" в 1999 году.

Дата 10 ноября также имеет историческую основу. В этот день в 1494 году в Венеции вышла в свет первая книга "Все про арифметику, геометрию ипропорции". Автором труда стал Лука Пачиоли. Одной из глав труда стал раздел "О счетах и других записях". Пачиоли рассказал о применении бухгалтерской документации, которая используется по сегодняшний день.

День бухгалтера в России официально не установлен, но на практике профессиональный праздник отмечается 21 ноября. В этот день первый президент России Борис Ельцин подписал указ "О бухгалтерском учете и отчетности". День бухгалтера в Казахстане отмечается 6 октября.

Украинский и международный праздники не являются официальными, а значит и выходными, но это не означает, что их не отмечают. Празднования проходят с размахом, коллективы собираются за праздничным столом, чтобы сказать еще раз, как ценна эта профессия.

Как поздравить с Днем бухгалтера

Представителям этой профессии дарят цветы, конфеты, подарки, но теплые слова не заменят их. Главред предлагает самые разные поздравления, чтобы не задумываться что можно пожелать бухгалтеру в профессиональный праздник. Ниже вы найдете прикольные, короткие и поздравления своими словами, чтобы подготовиться к Дню бухгалтера 2023 заранее.

  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru
  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru
  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru
  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru
  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru
  • День бухгалтера 2023
    День бухгалтера 2023 bipbap.ru

***

Поздравляем вас сегодня

С Днем бухгалтера, ура!

И конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

Чтоб отчеты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,

Приумножится почет,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастет!

***

С Днем бухгалтера!

Расчеты,Цифры, числа — ваш конек.

Непочатый край работы,

Уложиться нужно в срок.

Берегите свои нервы —

Пусть спокойно жизнь течет.

Век-то нынче двадцать первый —

Пусть "Excel" ведет учет.

Пусть начальство вас лелеет

За нелегкий, важный труд.

С вами денежки целее.

Бизнесу без вас — капут!

***

Числа, цифры и расчеты,

Это точно ваш конек,

И не мало пусть работы,

Но все выполните в срок.

Посчитаете как надо,

И все сверите всегда,

А сегодня бы вам надо,

Отдохнуть, ну хоть слегка!

И это будет по заслугам,

День бухгалтера в стране,

Успех пусть будет лучшим другом,

Будьте всегда на высоте!

***

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю, чтобы все отчеты и баланс сходились с первого раза, для каждой операции была первичка, а в зарплатных ведомостях цифры только росли. Вы владеете волшебством, повелеваете миром цифр, пусть эта магия только приумножается. Пусть цифры выстраиваются в стройные ряды и строчки.

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера. Пусть все вычисления и подсчеты заряжают вас энергией, пусть благополучие и достаток будут всегда с вами. Желаю хороших встреч, ярких событий, мудрых людей и продуктивных дней. Пусть ваша жизнь будет насыщенной красивыми моментами радости и счастья. Желаю этот праздник провести в кругу только приятных для вас коллег!

***

Только вы обладаете точностью и внимательностью. Эти золотые черты не только вашего характера, но и вашей профессии. Бухгалтерский учет – призвание и талант! Примите самые искренние и теплые поздравления в честь вашего профессионального праздника. Пусть всегда все удается, все считается и верно начисляется! Удачи и успехов вам в ваших делах!

день бухгалтера
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