День бухгалтера 2023: теплые поздравления для серьезных повелителей цифр

Сохраните прикольные, короткие, в стихах и прозе поздравления, открытки и картинки ко Дню бухгалтера.
Успешный бизнес невозможно представить без бухгалтерского учета. Эта сфера деятельности требует внимательности, усидчивости и таланта, а также огромного количества знаний. Настоящие гуру профессии ценятся на вес золота, а молодые специалисты трудятся и осваивают секреты профессии, но все они заслуженно получают поздравления в профессиональный праздник День бухгалтера.
Когда День бухгалтера в 2023 году в Украине и мире
Украинские специалисты отмечают праздник дважды в году. Это объясняется наличием праздника, установленного в Украине, а также международной датой. Так, в Украине День бухгалтера в 2023 году отмечается 16 июля. Международный день бухгалтера празднуется 10 ноября. Украинская дата выбиралась не случайно. В этот день был принят Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" в 1999 году.
Дата 10 ноября также имеет историческую основу. В этот день в 1494 году в Венеции вышла в свет первая книга "Все про арифметику, геометрию ипропорции". Автором труда стал Лука Пачиоли. Одной из глав труда стал раздел "О счетах и других записях". Пачиоли рассказал о применении бухгалтерской документации, которая используется по сегодняшний день.
День бухгалтера в России официально не установлен, но на практике профессиональный праздник отмечается 21 ноября. В этот день первый президент России Борис Ельцин подписал указ "О бухгалтерском учете и отчетности". День бухгалтера в Казахстане отмечается 6 октября.
Украинский и международный праздники не являются официальными, а значит и выходными, но это не означает, что их не отмечают. Празднования проходят с размахом, коллективы собираются за праздничным столом, чтобы сказать еще раз, как ценна эта профессия.
Как поздравить с Днем бухгалтера
Представителям этой профессии дарят цветы, конфеты, подарки, но теплые слова не заменят их. Главред предлагает самые разные поздравления, чтобы не задумываться что можно пожелать бухгалтеру в профессиональный праздник. Ниже вы найдете прикольные, короткие и поздравления своими словами, чтобы подготовиться к Дню бухгалтера 2023 заранее.
***
Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!
***
С Днем бухгалтера!
Расчеты,Цифры, числа — ваш конек.
Непочатый край работы,
Уложиться нужно в срок.
Берегите свои нервы —
Пусть спокойно жизнь течет.
Век-то нынче двадцать первый —
Пусть "Excel" ведет учет.
Пусть начальство вас лелеет
За нелегкий, важный труд.
С вами денежки целее.
Бизнесу без вас — капут!
***
Числа, цифры и расчеты,
Это точно ваш конек,
И не мало пусть работы,
Но все выполните в срок.
Посчитаете как надо,
И все сверите всегда,
А сегодня бы вам надо,
Отдохнуть, ну хоть слегка!
И это будет по заслугам,
День бухгалтера в стране,
Успех пусть будет лучшим другом,
Будьте всегда на высоте!
***
Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю, чтобы все отчеты и баланс сходились с первого раза, для каждой операции была первичка, а в зарплатных ведомостях цифры только росли. Вы владеете волшебством, повелеваете миром цифр, пусть эта магия только приумножается. Пусть цифры выстраиваются в стройные ряды и строчки.
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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем бухгалтера. Пусть все вычисления и подсчеты заряжают вас энергией, пусть благополучие и достаток будут всегда с вами. Желаю хороших встреч, ярких событий, мудрых людей и продуктивных дней. Пусть ваша жизнь будет насыщенной красивыми моментами радости и счастья. Желаю этот праздник провести в кругу только приятных для вас коллег!
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Только вы обладаете точностью и внимательностью. Эти золотые черты не только вашего характера, но и вашей профессии. Бухгалтерский учет – призвание и талант! Примите самые искренние и теплые поздравления в честь вашего профессионального праздника. Пусть всегда все удается, все считается и верно начисляется! Удачи и успехов вам в ваших делах!
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