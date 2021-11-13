День доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравления

Поздравления с Днем доброты в прозе и стихах и прикольные картинки - ищите в подборке Главреда.
Всемирный день доброты ежегодно отмечается 13 ноября. Цель праздника – напомнить людям, что доброта не имеет границ, а благотворительность и даже самая маленькая помощь сделают этот мир лучше.
О том, какие праздники мы будет отмечать в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
В День доброты можно не только не только перечислить деньги в благотворительный фонд, но и стать донором крови или собрать и ненужные вещи и одежду и отдать тем, кто испытывает непростой жизненный период. Дети могут сходить за покупками для соседских дедушки и бабушки, накормить уличных животных или сделать кормушку для птиц. В этот день можно позвонить родителям, подруге или близким людям и не скупиться на теплые слова и комплименты. Поднять им настроение уже с утра смогут картинки-приветствия из нашей подборки: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.
Всемирный день доброты не единственный праздник хороших поступков. 17 февраля отмечается Международный день спонтанного проявления доброты.
Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина
Всемирный день доброты 2021: картинки, открытки и поздравления
Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.
***
Поздравляю со Всемирным днём доброты! Желаю, чтобы каждый день дарил твоему сердцу любовь и надежду. Желаю, чтобы каждый близкий человек оставлял в твоей душе частичку своей доброты. Желаю здоровья и гармонии. Желаю прекрасных возможностей в жизни и неповторимой улыбки, излучающей счастье, доброту и обаяние.
***
Во Всемирный день доброты пожелаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало всё злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
***
В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!
***
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.