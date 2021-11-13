День доброты 2021 в Украине: красивые картинки и душевные поздравления

День доброты 2021 / newsbiella.it

Всемирный день доброты ежегодно отмечается 13 ноября. Цель праздника – напомнить людям, что доброта не имеет границ, а благотворительность и даже самая маленькая помощь сделают этот мир лучше.

О том, какие праздники мы будет отмечать в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

В День доброты можно не только не только перечислить деньги в благотворительный фонд, но и стать донором крови или собрать и ненужные вещи и одежду и отдать тем, кто испытывает непростой жизненный период. Дети могут сходить за покупками для соседских дедушки и бабушки, накормить уличных животных или сделать кормушку для птиц. В этот день можно позвонить родителям, подруге или близким людям и не скупиться на теплые слова и комплименты. Поднять им настроение уже с утра смогут картинки-приветствия из нашей подборки: "Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день.

Всемирный день доброты не единственный праздник хороших поступков. 17 февраля отмечается Международный день спонтанного проявления доброты.

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Всемирный день доброты 2021: картинки, открытки и поздравления

Пусть Всемирный день доброты подарит искреннее добро для каждого из нас, пусть этот день даст понять каждому, что отдавая что-то хорошее и доброе, получаешь в два раза больше. Пусть в душе твоей всегда будет радость и отзывчивость, а сердце пусть всегда стремится к благим поступкам и добрым деяниям.

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Поздравляю со Всемирным днём доброты! Желаю, чтобы каждый день дарил твоему сердцу любовь и надежду. Желаю, чтобы каждый близкий человек оставлял в твоей душе частичку своей доброты. Желаю здоровья и гармонии. Желаю прекрасных возможностей в жизни и неповторимой улыбки, излучающей счастье, доброту и обаяние.

День доброты 2021 Украина /

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Во Всемирный день доброты пожелаю благих целей и доброй помощи людям, искренней благодарности в ответ и счастливых улыбок, желаю, чтобы добро всегда побеждало всё злое, чтобы люди были чуткими друг к другу, и чтобы мир наш стал лучше.

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Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

День доброты 2021 картинки

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В этот день Всемирный доброты

Я тебе от сердца пожелаю,

Больше искренней любви и теплоты,

Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать

Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,

Бог за все вознаградит с избытком!

Всемирный день доброты картинки

***

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

С Днем доброты картинки