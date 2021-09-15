УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

15 сентября 2021, 03:35

Поздравления в прозе и стихах ко Дню HR-менеджера - в подборке Главреда

День HR-менеджера в Украине 2021
День HR-менеджера в Украине 2021 / politeka.net

Люди, которые занимаются подбором ценных кадров на работу, отмечают свой профессиональный праздник каждую третью среду сентября. В 2021 году этот день выпадает на 15 сентября.

О том, сколько будем отдыхать в октябре, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

За времена своего существования профессия перетерпела несколько названий. Старшее поколение называет менеджеров по подбору персонала работниками отдела кадров, молодые люди прозвали их "эйчарами". Аббревиатура HR в английском варианте звучит как human resourses и в буквальном переводе означает "человеческие ресурсы". Еще одно название профессии – рекрутер – человек, который нанимает на работу.

И хоть праздник неофициальный, это прекрасный повод поздравить родных, близких и всех причастных.

Читайте такжеКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина

Реклама

С Днем HR-менеджера: поздравления, картинки и открытки

С Днем HR-менеджера! В профессиональный праздник желаю легких задач и достойных кандидатов на все открытые вакансии! Желаю использовать в работе нестандартные подходы и получать блестящие результаты! Пусть умение добиваться успеха будет у всех кандидатов! Удачного выбора, карьерного роста и семейного счастья! Пускай трудовые ресурсы будут неиссякаемыми, а доходы — стабильно растущими!

***

Поздравляю с днём HR-менеджера и желаю всегда находить нужные ресурсы и верные возможности для достижения успеха, для воплощения мечты. Желаю от своей работы никогда не уставать и справляться с ней на "раз, два, три", желаю от жизни своей брать всё, но только самое лучшее!

День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера поздравления

***

Поздравляю с Днём HR-менеджера и желаю креативно, умело, легко и успешно работать с персоналом, красиво, быстро и каждый раз добиваться исполнения личной мечты. Пусть на работе ценят, пусть в жизни уважают. Желаю высокой зарплаты, рациональных идей и крутых возможностей!

***

Поздравляю с Днём HR-менеджера и желаю среди людей всегда находить того самого — самого умного, талантливого и способного профессионала, самого искреннего, доброго и верного друга, самого милого, заботливого и желанного любимого человека. Желаю не ведать в жизни ошибок и с безупречным мастерством выполнять любое дело. А для этого желаю тебе удачи, уверенности и упорства.

День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера картинки

***

Поздравляю с Днём HR-менеджера. Желаю карьерного роста и прекрасных организаторских способностей, высоких качеств руководителя и великого профессионализма в управлении, благополучия и хорошего достатка, счастья в личной жизни и несокрушимой удачи, крепкой любви и радостного настроения.

***

Желаю персоналом управлять

Успешно, очень правильно и верно,

Хорошую зарплату получать

И только развивать свой рост карьерный!

Пусть все легко сбываются мечты

И радует пусть каждое мгновение!

Желаю я ни в чем не знать нужды,

От жизни получая наслаждение!

День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера открытки

***

С Днём HR-менеджера поздравляю,

Успехов в работе желаю,

Умело подбирать персонал,

Чтоб свои он задачи знал.

Пусть доход ваш только растёт,

Удача, радость в жизнь войдёт,

Руководство чтоб вас поощряло

И очень сильно не нагружало.

***

День сегодня — то, что надо,

НR-менеджер, вперёд,

Ведь день — твой, и без сомненья,

Он лишь радость принесёт.

Пусть работа только в радость,

В радость отдых, дом и быт.

Ну, а график неудачный

Будет точно позабыт.

День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера поздравления и картинки
День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера картинки и открытки
День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
С Днем HR-менеджера поздравления и открытки
День HR-менеджера 2021: поздравления, картинки, открытки
День HR-менеджера 2021 в Украине

viber
праздник
Сейчас вы просматриваете новость «День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образомПобедительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к праздникуЯблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессиейВедущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту

Последние новости

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х

03:35

День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

02:54

Ученые назвали отличительный симптом коронавируса у детей Видео

02:36

Скончался знаменитый легкоатлет, рекорд которого не побит до сих пор

01:50

Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

Реклама
01:26

"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине Видео

01:17

Вакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе Видео

00:52

Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:19

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование Видео

00:03

Гол отменили на последней секунде: Динамо сыграло вничью с Бенфикой в Лиге чемпионов Фото

14 сентября, вторник
23:57

В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

23:30

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

23:29

В Украине прогнозируют рекордный всплеск COVID-случаев в сутки: в НАН назвали сроки Видео

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Видео

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

Реклама
21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

19:24

"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

19:20

Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

18:57

Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа Видео

18:49

Рост цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива Видео

18:48

Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

18:28

Оккупанты Крыма мечтают построить новый курортный город: где и когда

18:26

Хотели сделать "прикольное" видео: появились детали гибели 15-летнего подростка на Днепропетровщине

18:17

СМИ раскрыли причину смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца Видео

17:58

План боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

17:09

В Киеве вернут штрафы и начнут наказывать нарушителей карантина Видео

Реклама
16:50

Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

16:44

Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

16:38

Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ Видео

16:25

Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто Видео

15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять