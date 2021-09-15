День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

День HR-менеджера в Украине 2021 / politeka.net

Люди, которые занимаются подбором ценных кадров на работу, отмечают свой профессиональный праздник каждую третью среду сентября. В 2021 году этот день выпадает на 15 сентября.

О том, сколько будем отдыхать в октябре, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

За времена своего существования профессия перетерпела несколько названий. Старшее поколение называет менеджеров по подбору персонала работниками отдела кадров, молодые люди прозвали их "эйчарами". Аббревиатура HR в английском варианте звучит как human resourses и в буквальном переводе означает "человеческие ресурсы". Еще одно название профессии – рекрутер – человек, который нанимает на работу.

И хоть праздник неофициальный, это прекрасный повод поздравить родных, близких и всех причастных.

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С Днем HR-менеджера: поздравления, картинки и открытки

С Днем HR-менеджера! В профессиональный праздник желаю легких задач и достойных кандидатов на все открытые вакансии! Желаю использовать в работе нестандартные подходы и получать блестящие результаты! Пусть умение добиваться успеха будет у всех кандидатов! Удачного выбора, карьерного роста и семейного счастья! Пускай трудовые ресурсы будут неиссякаемыми, а доходы — стабильно растущими!

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Поздравляю с днём HR-менеджера и желаю всегда находить нужные ресурсы и верные возможности для достижения успеха, для воплощения мечты. Желаю от своей работы никогда не уставать и справляться с ней на "раз, два, три", желаю от жизни своей брать всё, но только самое лучшее!

День HR-менеджера поздравления

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Поздравляю с Днём HR-менеджера и желаю креативно, умело, легко и успешно работать с персоналом, красиво, быстро и каждый раз добиваться исполнения личной мечты. Пусть на работе ценят, пусть в жизни уважают. Желаю высокой зарплаты, рациональных идей и крутых возможностей!

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Поздравляю с Днём HR-менеджера и желаю среди людей всегда находить того самого — самого умного, талантливого и способного профессионала, самого искреннего, доброго и верного друга, самого милого, заботливого и желанного любимого человека. Желаю не ведать в жизни ошибок и с безупречным мастерством выполнять любое дело. А для этого желаю тебе удачи, уверенности и упорства.

День HR-менеджера картинки

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Поздравляю с Днём HR-менеджера. Желаю карьерного роста и прекрасных организаторских способностей, высоких качеств руководителя и великого профессионализма в управлении, благополучия и хорошего достатка, счастья в личной жизни и несокрушимой удачи, крепкой любви и радостного настроения.

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Желаю персоналом управлять

Успешно, очень правильно и верно,

Хорошую зарплату получать

И только развивать свой рост карьерный!

Пусть все легко сбываются мечты

И радует пусть каждое мгновение!

Желаю я ни в чем не знать нужды,

От жизни получая наслаждение!

День HR-менеджера открытки

***

С Днём HR-менеджера поздравляю,

Успехов в работе желаю,

Умело подбирать персонал,

Чтоб свои он задачи знал.

Пусть доход ваш только растёт,

Удача, радость в жизнь войдёт,

Руководство чтоб вас поощряло

И очень сильно не нагружало.

***

День сегодня — то, что надо,

НR-менеджер, вперёд,

Ведь день — твой, и без сомненья,

Он лишь радость принесёт.

Пусть работа только в радость,

В радость отдых, дом и быт.

Ну, а график неудачный

Будет точно позабыт.

День HR-менеджера поздравления и картинки

День HR-менеджера картинки и открытки

С Днем HR-менеджера поздравления и открытки