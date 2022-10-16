День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

День Босса

Каждый год, 16 октября, в Украине и во всем мире профессиональный праздник руководителя – День шефа.

В мире принято считать, что специальный праздник для всех боссов придумали отмечать в США. Множество американских интернет-площадок едины во мнении по поводу того, что именно американка из Чикаго Патриция Бэйз Хароски в 1958 году выступила с идеей о необходимости каждый год проводить подобный праздник.

Патриция даже запатентовала "День босса" в Торговой палате США. Вероятно, Хароски называют основоположником праздника из-за того, что именно ее идея нашла одобрение у чиновников. В 1962 году инициативу одобрил губернатор штата Иллинойс и придал дате официальный статус.

День шефа стал праздноваться по всему миру. Сегодня его празднуют и в США, и Великобритании, Австралии и Южной Африке и других странах.

Поздравления с Днем шефа в открытках и стихах

Поздравляю с Днём Шефа и хочу пожелать всегда быть в курсе всех дел и рационально использовать все ресурсы для достижения максимального успеха. А ресурсов пусть будет много, пусть будет много и сил, и гениальных идей. Будь самым крутым и уважаемым боссом, который красиво решает любые вопросы. Удачи тебе!

С Днём Шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет всё, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.

Поздравляю с Днём Шефа. Желаю уверенно держать борозды правления деятельностью и смело добиваться всё новых и новых успехов. Пусть будет столько перспектив на горизонте, сколько звёзд в ясном ночном небе, пусть будет столько гениальных идей в жизни, сколько трудяг-муравьёв в муравейнике.

С праздником мы поздравляем

Дорогой, любимый Босс,

И успехов вам желаем,

Чтоб решить любой вопрос!

Чтоб по жизни вся дорога

Проходила без преград,

Пусть достойные лишь люди

Вас по жизни окружат!

Мы тебя все уважаем,

Ты начальник хоть куда,

И сегодня поздравляем

Мы с Днем Босса, шеф, тебя.

Мы желаем жесткой хватки,

Чтоб управу знал на нас,

Чтобы было все в достатке,

Но шикуй не напоказ.

Будь выносливым и бойким,

Чтоб в ответе быть за нас,

Чтоб следить за всем тут зорко,

Будь ушаст и большеглаз.