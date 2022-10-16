УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

16 октября 2022, 06:12

Как оригинально поздравить босса в День шефа 16 октября – смотрите в подборке Главреда.

День Босса
День Босса

Каждый год, 16 октября, в Украине и во всем мире профессиональный праздник руководителя – День шефа.

В мире принято считать, что специальный праздник для всех боссов придумали отмечать в США. Множество американских интернет-площадок едины во мнении по поводу того, что именно американка из Чикаго Патриция Бэйз Хароски в 1958 году выступила с идеей о необходимости каждый год проводить подобный праздник.

Патриция даже запатентовала "День босса" в Торговой палате США. Вероятно, Хароски называют основоположником праздника из-за того, что именно ее идея нашла одобрение у чиновников. В 1962 году инициативу одобрил губернатор штата Иллинойс и придал дате официальный статус.

День шефа стал праздноваться по всему миру. Сегодня его празднуют и в США, и Великобритании, Австралии и Южной Африке и других странах.

Поздравления с Днем шефа в открытках и стихах

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

Поздравляю с Днём Шефа и хочу пожелать всегда быть в курсе всех дел и рационально использовать все ресурсы для достижения максимального успеха. А ресурсов пусть будет много, пусть будет много и сил, и гениальных идей. Будь самым крутым и уважаемым боссом, который красиво решает любые вопросы. Удачи тебе!

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

С Днём Шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет всё, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

Поздравляю с Днём Шефа. Желаю уверенно держать борозды правления деятельностью и смело добиваться всё новых и новых успехов. Пусть будет столько перспектив на горизонте, сколько звёзд в ясном ночном небе, пусть будет столько гениальных идей в жизни, сколько трудяг-муравьёв в муравейнике.

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

С праздником мы поздравляем

Дорогой, любимый Босс,

И успехов вам желаем,

Чтоб решить любой вопрос!

Чтоб по жизни вся дорога

Проходила без преград,

Пусть достойные лишь люди

Вас по жизни окружат!

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

Мы тебя все уважаем,

Ты начальник хоть куда,

И сегодня поздравляем

Мы с Днем Босса, шеф, тебя.

Мы желаем жесткой хватки,

Чтоб управу знал на нас,

Чтобы было все в достатке,

Но шикуй не напоказ.

Будь выносливым и бойким,

Чтоб в ответе быть за нас,

Чтоб следить за всем тут зорко,

Будь ушаст и большеглаз.

День шефа и День босса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:23

Очередная путинская катастрофа и удар по его образу крутого парня

06:12

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

05:05

День работников пищевой промышленности 2022 в Украине: поздравления и душевные открытки

04:45

Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом

04:15

Армия Украины до конца октября либо войдет в Херсон, либо освободит город – ЖдановВидео

Реклама
03:30

Украину заморозит до - 4°: когда и где врежет холодрыгаВидео

02:20

День отца 2023 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

01:30

В Украине "задвухсотили" физрука из Санкт-Петербурга

00:51

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

15 октября, суббота
23:46

"Очень тяжело": Зеленский назвал самые критические направления на фронтеВидео

23:32

"Выбрал правильную сторону": у Зеленского ответили на решение Маска по StarlinkВидео

23:11

Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в домеВидео

22:59

"Купол" против БПЛА: в Киеве создают мощную защиту от дронов РФВидео

22:54

В России окончательно ликвидировали бизнес Ани Лорак

22:29

Война в Украине движется к непредсказуемой фазе, РФ надеется до зимы избежать коллапса – CNNВидео

22:26

Кристина Остапчук намекнула на расставание с мужем

22:05

Бойня в Белгородской области: в воинской части расстреляли десятки "чмобиков"Видео

21:44

"Черт с ним": Маск "дал заднюю" и возобновляет финансирование Starlink для УкраиныВидео

21:42

Путин ждет, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, а они заняты мародерством – ПодолякВидео

21:21

"ВСУ будут давить": генерал США раскрыл сценарий контрнаступления украинской армииВидео

Реклама
20:57

"Аллигатора" распотрошила ракета: ВСУ уничтожили вертолет РФ Ка-52Видео

20:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

20:39

За Гиркина в плену обещают $30 тысяч: флешмоб Стерненко подхватили Тополя и Маркус

20:37

ВСУ уничтожили командира "элитного" отряда спецназа ГРУ РоссииВидео

19:56

Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФВидео

19:28

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

19:22

В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазеВидео

19:20

Похороны Путина могут состояться после саммита на Балимнение

18:57

Расширение блока, свои войска и отмена принципа единодушия: Шольц выступил за крупные реформы в ЕСВидео

18:53

"Доисторические" зенитки: оккупанты тянут на войну в Украину музейный хламВидео

18:00

В России нашли мертвым военкома Романа Малика: полиция рассматривает версии убийства или суицидаВидео

17:59

"Россия проиграет": у Зеленского призвали партнеров "принять эту аксиому"Видео

17:27

"Сюда иди, бегом!": оккупанты РФ сдаются в плен ВСУ прямо на поле бояВидео

16:58

"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

16:52

Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, "отличившихся" в войне в СирииВидео

16:52

Когда полезнее всего пить кофе - с утра или после обеда

16:16

Путин и Лукашенко развертывают войска: в Беларусь прибыли эшелоны с оккупантами РФВидео

16:15

Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

16:05

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как используют чудо-отвар

15:59

Охота на Гиркина: за пленного террориста в Украине пообещали $10 тысячВидео

Реклама
15:36

Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с УкраинойВидео

15:30

Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывыВидео

14:55

Руководство военных РФ бежит с Херсона, ВСУ и партизаны не дают им организовать штабы – ХланьВидео

14:25

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте - трогательные снимкиФото

14:18

"Мой персональный герой": Лидия Таран показала брата, который защищает Украину

14:02

Элина Свитолина впервые стала мамой и раскрыла необычное имя ребенка

13:59

Украинка воспела Путина и заявила, что Россия победит: поплатилась она за это уже на следующий деньВидео

13:39

СМИ назвали имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ - раньше он был охранником Путина

13:29

Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу

12:52

Почти неделю не выходит на связь: росСМИ выяснили, куда пропал террорист ГиркинВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять