День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

С днем разведки Украины - поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник украинские разведчики ежегодно отмечают 7 сентября.
В условиях войны с Россией разведчики выполняют важнейшую миссию – добывают информацию и рассекречивают планы врага и узнают о планирующихся диверсиях и операциях и размещениях войск противника. Благодаря работе разведки удается спасти тысячи жизней и предотвратить трагедии.
В день военной разведки Украины хочется пожелать защитникам блестящего проведения операций в режиме полной секретности.
День военной разведки Украины – поздравления и открытки к празднику
Поздравляю с Днём военного разведчика! Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Успехов, смекалки и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!
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Поздравляем с праздником — Днем военного разведчика! Желаем, чтобы ваши профессиональные навыки были максимальны. Чтобы всегда находился выход из любой ситуации. Пусть всегда будет налаженной связь. Надежными будут партнеры и сослуживцы. Здоровья, безопасности, рассудительности, бдительности, хитрости и удовольствия от работы!
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Поздравляю настоящего мужика с праздником самой мужественной профессии. Ты разведчик и это звучит гордо, очень глобальный смысл несет под собой это слово. Желаю успеха в добыче самой важной, самой полезной информации. Желаю, чтобы твои таланты и твой крепкий мужской характер помогали тебе в любой боевой вылазке и обычных жизненных ситуациях. С праздником, наш дорогой разведчик!
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Военная разведка — нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!
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Военные разведчики —Армии элита,
Всегда вы там, где действовать
Надо шито-крыто.
Ночь и темнота -
Подруги ваши верные,
Выдержка и нервы
У вас, словно железные.
Желаю вам в разведку
Всегда ходить с удачей,
А на личном фронте -
Любви, добра и счастья.
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Везение пусть будет бесконечным,
И маскировка держится на пять,
Чтоб день за днём побед тебе, разведчик,
В труде нелёгком смело достигать!
Пусть ум пытливый не даёт осечек
И крепко информацию хранит,
А счастье и успех большой, конечно,
К тебе повсюду липнут, как магнит!
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Желаю на службе тебе продвиженья,
Не знать никогда от врагов пораженья.
Чтоб все, что ты делаешь, плоды принесло,
И чтобы всегда тебе в жизни везло.
Надежно хранятся пускай все секреты,
Признаньем заслуг сердце будет согрето,
А рядом — товарища самого верного,
Надежным чтоб тыл был. С Днем разведчика военного!