День военной разведки Украины – мощные поздравления и картинки к празднику

День военной разведки Украины / Министерство оброны Украины

Свой профессиональный праздник украинские разведчики ежегодно отмечают 7 сентября.

В условиях войны с Россией разведчики выполняют важнейшую миссию – добывают информацию и рассекречивают планы врага и узнают о планирующихся диверсиях и операциях и размещениях войск противника. Благодаря работе разведки удается спасти тысячи жизней и предотвратить трагедии.

В день военной разведки Украины хочется пожелать защитникам блестящего проведения операций в режиме полной секретности.

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День военной разведки Украины – поздравления и открытки к празднику

Поздравляю с Днём военного разведчика! Желаю всегда быть в курсе всех происходящих событий и уметь распутывать любой клубок задач. Успехов, смекалки и упорства, а также уверенности, бравых сил и непобедимого боевого духа!

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Поздравляем с праздником — Днем военного разведчика! Желаем, чтобы ваши профессиональные навыки были максимальны. Чтобы всегда находился выход из любой ситуации. Пусть всегда будет налаженной связь. Надежными будут партнеры и сослуживцы. Здоровья, безопасности, рассудительности, бдительности, хитрости и удовольствия от работы!

День военной разведки Украины

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Поздравляю настоящего мужика с праздником самой мужественной профессии. Ты разведчик и это звучит гордо, очень глобальный смысл несет под собой это слово. Желаю успеха в добыче самой важной, самой полезной информации. Желаю, чтобы твои таланты и твой крепкий мужской характер помогали тебе в любой боевой вылазке и обычных жизненных ситуациях. С праздником, наш дорогой разведчик!

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Военная разведка — нелегкое дело, но ты справляешься с этой работой на все сто! Желаю тебе много сил, энергии, крепчайшего здоровья и мирного неба над головой! Пускай удача сопутствует тебе в твоем нелегком деле, а каждый день наполняется новыми успехами и достижениями!

С днем разведчика Украины

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Военные разведчики —Армии элита,

Всегда вы там, где действовать

Надо шито-крыто.

Ночь и темнота -

Подруги ваши верные,

Выдержка и нервы

У вас, словно железные.

Желаю вам в разведку

Всегда ходить с удачей,

А на личном фронте -

Любви, добра и счастья.

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Везение пусть будет бесконечным,

И маскировка держится на пять,

Чтоб день за днём побед тебе, разведчик,

В труде нелёгком смело достигать!

Пусть ум пытливый не даёт осечек

И крепко информацию хранит,

А счастье и успех большой, конечно,

К тебе повсюду липнут, как магнит!

День военной разведки Украины 2022

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Желаю на службе тебе продвиженья,

Не знать никогда от врагов пораженья.

Чтоб все, что ты делаешь, плоды принесло,

И чтобы всегда тебе в жизни везло.

Надежно хранятся пускай все секреты,

Признаньем заслуг сердце будет согрето,

А рядом — товарища самого верного,

Надежным чтоб тыл был. С Днем разведчика военного!

7 сентября День военной разведки Украины