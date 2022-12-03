День юриста 2023: лучшие открытки и самые классные поздравления

Как поздравить коллег и друзей с Днем юриста

Кого поздравляют в День юриста – так это тех людей, которые настоящие специалисты в области юридических наук и законодательства. Мы говорим о судьях, прокурорах, нотариусах, юрисконсультах и адвокатах. Все они обрадуются вашему поздравлению в этот знаменательный для них праздник.

День юриста – история праздника

Юриспруденция зародилась еще в Древнем Риме. Первыми юристами считают римских жрецов-понтификов. Еще в Коллегии понтификов, которая была высшим жреческим институтом царского и республиканского периода, возникла основа того, как регулировать жизнь общества, и появилась база первых правовых прецедентов. Там давались советы по различным делам, связанным с правом.

Через несколько веков юриспруденция стала наукой. Появлялись суды и судебные системы. Сегодня право – широкая сфера знаний о законах и их применении.

День юриста 2023 Украина

В Украине день юриста празднуется каждый год 8 октября. Праздником день стал в 1997 году, когда на тот момент президент Леонид Кучма в поддержку юристов подписал соответствующий закон. Принято считать, что 8 октября 1016 года Киевский князь Ярослав Мудрый выдал первый сборник законов – Руська правда.

Международный день юриста празднуется тоже 8 октября. День юриста в России отмечается 3 декабря.

День юриста картинки

День юриста

День юриста

День юриста

День юриста

День юриста поздравления

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С Днем юриста поздравляю

И от всей души желаю

Много дел, и всех отличных,

Много сделок, только чистых.

И здоровья, и удачи,

Чтоб решались все задачи.

Много света и тепла,

Счастья, мира и добра!

Чтобы было всё отлично

И в карьере, в жизни личной!

Чтобы много-много лет

Никаких не знали бед!

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Профессия юриста

Ответственна, сложна:

Законов знать штук триста

Да правил арсенал,

Реально быть на страже,

А криминалу — бой...

Ведь можно сказать даже:

Однажды стал судьбой

К Фемиде честный путь.

...вершить судьбу, спасать!

Решать с умом, рискнуть!

Учить закон и знать!

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По случаю дня юристов Украины мы поздравляем тебя! Пусть работа приносит только радость, настроение всегда будет на высоте, а главное - пусть твоя жизнь будет легкой и приятной, наполненной новыми и положительными впечатлениями.



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Дорогие наши юристы, поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам каждый день оставаться серьезными и бодрыми, настроенными на работу! Пусть все дела будут выигрышные и всегда вам удается победить во всех юридических спорах!