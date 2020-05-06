День ангела Юрия – как поздравить в День святого Георгия Победоносца

День Юрия 2020 - открытки и поздравления на День Георгия Победоносца

В День святого Георгия Победоносца поздравления дарят сразу двум именинникам. Это главный День ангела Юрия в 2020 году – и именины Георгия само собой.

При этом так сложилось, что чаще в этот праздник звучат поздравления с Днем Юрия – в прозе, стихах и картинках. А открытки с Днем святого Георгия Победоносца 2020 дарят всем воинам и тем, чья работа связана с землей. Ведь святой Георгий – покровитель всех воинов, а еще пастухов и земледельцев. Детальнее о том, как и о чем молиться в этот праздник, что нельзя делать, а что нужно – читайте в нашем материале День Георгия 2020 и Иверской иконы: какой сегодня праздник 6 мая.

К слову, по характеру Юрия парень мечтательный и добрый. Так что на День ангела Юрия поздравления и открытки тоже стоит выбирать прикольные, с ноткой артистизма и нежности.

Мы постарались подобрать для вас именно такие.

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Поздравления с Днем Юрия в прозе, стихах и смс

Поздравляем тебя, Юрий, с Днем твоего ангела. И желаем, чтобы во всех своих начинаниях, идеях и делах ты был Юрием Долгоруким. Чтобы достигал немыслимых высот, как Юрий Гагарин. Был таким же юморным оптимистом, как Юрий Никулин.

***

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поёт весна.

***

С днем святого Георгия Победоносца от всего сердца поздравляю! Пусть Господь пошлет вам здоровье телесное, духовную крепость и только благие вести! Сердечно желаю душевного тепла, любви, радости вам и вашим близким!

***

Мы, Юра, от души

Тебя все поздравляем,

Послушать поспеши

Все то, что пожелаем.

Пусть в море бытия

Не будет непогоды.

И, путь ты свой пройдя,

Забудешь все невзгоды.

***

Юрий, поздравляем тебя сегодня с праздником! Такому хорошему человеку как ты, мы хотим пожелать всегда достигать поставленной цели. Пусть тебе в жизни сопутствуют удача и успех, и родник здоровья бьет не переставая!

***

С Днем Георгия святого!

Пусть он вас от бед хранит,

От события плохого

И от всяческих обид.

Вера пусть вам помогает

Жить спокойно и легко.

И Господь оберегает

От ненужного всего!

День ангела Юрия – открытки и картинки на День Георгия Победоносца