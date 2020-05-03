Поздравления с Днем супруги – как поздравить в День жен-мироносиц 2020

В праздник жен-мироносиц 2020 поздравления принято дарить женам, мамам, сестрам и просто подругам – то есть самым важным в нашей жизни женщинам.
День жен-мироносиц 2020 – это праздник всех христианских женщин. Своего рода это православный Женский день 8 Марта.
Детальнее об истории и традициях праздника читайте в нашем материале День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления.
Святые жены-мироносицы – это пример для всех христиан, как важно и нужно служить Господу нашему Иисусу Христу.
Поэтому в день памяти жен-мироносиц 2020 поздравления принято дарить всем православным женщинам – женам, мамам, бабушкам, сестрам, подругам и не только. Каждое поздравление в День жен-мироносиц 2020 – это еще и напоминание, что долг каждой женщины – нести мир и согласие людям, как делали это святым жены-мироносицы.
Но чаще всего в этот праздник звучат поздравления с Днем супруги или Днем жены. Отчасти это справедливо: ведь День супруга официально существует – а День супруги нет. Так что в этот праздник у мужей есть возможность исправить такое досадное недоразумение.