Поздравления с Днем супруги – как поздравить в День жен-мироносиц 2020

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

День жен-мироносиц 2020 – это праздник всех христианских женщин. Своего рода это православный Женский день 8 Марта.

Детальнее об истории и традициях праздника читайте в нашем материале День жен-мироносиц 2020 – традиции праздника и поздравления.

Святые жены-мироносицы – это пример для всех христиан, как важно и нужно служить Господу нашему Иисусу Христу.

Поэтому в день памяти жен-мироносиц 2020 поздравления принято дарить всем православным женщинам – женам, мамам, бабушкам, сестрам, подругам и не только. Каждое поздравление в День жен-мироносиц 2020 – это еще и напоминание, что долг каждой женщины – нести мир и согласие людям, как делали это святым жены-мироносицы.

Но чаще всего в этот праздник звучат поздравления с Днем супруги или Днем жены. Отчасти это справедливо: ведь День супруга официально существует – а День супруги нет. Так что в этот праздник у мужей есть возможность исправить такое досадное недоразумение.

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

День жен-мироносиц 2020 – поздравления и открытки

Поздравления с Днем супруги в праздник жен-мироносиц 2020

День жен-мироносиц 2020 – поздравления маме

День жен-мироносиц 2020 – поздравления подруге и сестре