Поздравления с днем рождения подруге смс, картинки и красивые пожелания своими словами

Поздравления с днем рождения подруге / ua.depositphotos.com/

Красивое поздравление с днем рождения подруге в прозе или стихах порадует именинницу и согреют ее душу теплыми воспоминаниями и искренним вниманием.

Душевные поздравления с днем рождения подруге своими словами непременно поднимут настроение близкому человеку и вызовут на лице улыбку. А если вечером предстоит собраться за праздничным столом, поздравить именинницу можно оригинальным тостом. Подборка поздравлений на все случаи жизни в нашем материале: Тост на день рождения: душевные, красивые и смешные пожелания имениннику.

Поздравления женщине на день рождения в стихах и прозе и милые картинки можно найти в нашей подборке: С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе.

Поздравления с днем рождения подруге своими словами, в прозе и смс, прикольные картинки и открытки

С днем рождения, моя хорошая! Желаю всегда быть такой роскошной и преуспевающей. Желаю душевной теплоты и жизненной гармонии. Подруга, пусть все твои желания исполняются по щелчку пальцев. Пусть все твои стремления оборачиваются в успех. Желаю тебе всегда пребывать в состоянии счастья и воодушевлённости! Люблю тебя. Живи с позитивом и удовольствием.

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Моя дорогая подруга, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, ведь это настоящее богатство каждого человека. Пусть твои мечты сбываются, планы и цели воплощаются в жизнь, и пусть тебе сопутствует удача. Будь счастлива и любима, улыбайся, верь в себя! Я очень тебя люблю!

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Моей самой замечательной подруге я хочу пожелать всего самого прекрасного, волшебного. Я желаю тебе сочных красок жизни, много веселья, беззаботного смеха. Здоровья тебе до глубокой старости, крепкого любящего окружения из близких людей. Пусть твоя бесконечная доброта согревает всех всегда. Пусть даже самые смелые мечты твои сбудутся. Счастья тебе бесконечного, достатка в доме. Пусть всегда рядом с тобой будут только искренние люди, а всё плохое обходит тебя стороной. Пусть для добра всегда будет открыта дверь твоего дома.

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Моя чудесная и прекрасная, с днем рождения! Пусть в жизни тебя всегда окружают добрые, искренние, не завистливые люди! Глаза пусть сияют от счастья, а душа поет! Желаю, чтобы каждый день был прожит с улыбкой и во всем тебе сопутствовала удача! Чтобы ты не болела и ни в чем никогда не нуждалась!

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Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На всё хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!

Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой

И пусть везет всегда в судьбе!

Открытки с днем рождения подруге с приколом

***

От души тебе желаю

В счастье солнечном купаться

И всегда такой красивой,

Лучезарной оставаться!

Пусть глаза твои сияют

Радостью и вдохновеньем,

Пусть душа тревог не знает!

Поздравляю с днем рождения!

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Будь здоровой, улыбайся,

Этой жизнью наслаждайся,

Отрывайся и танцуй,

Не печалься, не тоскуй.

Будь веселой, энергичной,

Бодрой, сильной, симпатичной,

Яркой, стильной, молодой,

Четко следуй за мечтой.

Чтоб удача и везение

Поднимали настроение,

И дарили удивление,

Всё, подружка, с днем рождения!

Открытки с днем рождения подруге в прозе

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Подруга милая моя,

С днем рождения тебя!

Счастья, радости, везения

Я желаю в день рождения!

А еще всех благ, здоровья

И душевного раздолья.

Помни, милая, всегда:

Ты богиня и звезда!

Будь всегда-всегда счастливой,

Добродушной и красивой,

Сногсшибательной, роскошной,

В меру в чём-то суматошной!

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