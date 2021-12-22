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С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы

22 декабря 2021, 04:20

Поздравления с днем ангела Анны своими словами и в прозе, прикольные картинки и открытки - найдете в подборке Главреда.

день ангела анны 22 декабря
С днем ангела Анны / depositphotos.com/

22 декабря – День Анны. Православная церковь почитает святую Анну – мать Девы Марии. Именно в этот день произошло непорочное зачатие Богородицы.

Кого поздравить с именинами в первый месяц года, читайте в нашем материале: День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца.

В день святой Анны, или как этот праздник называли в народе Анны Зимней, беременным женщинам нужно было соблюдать однодневный пост, а молодежь устраивала посиделки, на которых выбирали заглавную девушку, которая могла искусно шить. После Анны Темной начиналась активная подготовка к новогодним праздникам – уборка и побелка дома.

В день ангела Анны 22 декабря принимают поздравления Анюты, Анечки и Аннушки. Поздравления с днем ангела Анны своими словами, в прозе и стихах – в подборке Главреда.

С днем ангела, Анна – картинки и поздравления

Дорогая Аннушка, я поздравляю тебя. Желаю больших амбиций и астрономического счастья. Желаю частых путешествий и осуществления каждой мечты. Анютка, пусть твои глазки сияют от радости. Пусть твоя жизнь исключает неудачу и грусть. Пусть твоё сердце искренне любит и откровенно мечтает. Желаю тебе, дорогая, успехов, достатка и крутых возможностей для всего, что тебе важно!

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***

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

С днем Анны картинки
С днем Анны картинки

***

Я желаю головокружительной любви, незабываемого счастья, умопомрачительного успеха и неслыханного богатства. Ты, Анна, этого достойна. Ведь ты самая прекрасная и неотразимая, добрая и чувственная, честная и открытая.

***

Анна, желаю чтобы уют и гармония всегда царили в твоём доме. Чтобы успех сопутствовал всем твоим делам. Пусть настроение будет отличным, а цветы и подарки близких людей будут искренними! Любви и радости, счастья и вдохновения!

С днем ангела, Анна картинки
С днем ангела, Анна

***

Аню поздравить хочу я сейчас

И пожелать всех жизни прекрас.

Пожелать исполнения мечты и достатка,

У моря коктейлей выпить лишь сладких,

Съездить в Париж, слетать на Мальдивы,

Пусть жизнь твоя будет совершенна, красива.

Люби и мечтай, дорогая Анюта,

Счастье лишь знай, не грусти ни минуты.

С днем ангела, Анна картинки
С днем Анны открытки

***

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой, врагам назло!

С днем ангела, Анна картинки
Картинки с днем ангела Анны

***

Будь везучей и желанной,

Сногсшибательной, успешной.

И по жизни шагай, Анна,

В ногу с радостью, конечно!

И, попав в любви объятья,

Вырываться ты не вздумай.

И пусть в сердце растёт счастье,

А в карманах — денег суммы!

С днем ангела, Анна картинки
Поздравления с днем Анны открытки
С днем ангела, Анна картинки
С днем ангела, Анна картинки
С днем ангела, Анна картинки
Открытки с днем ангела Анны
С днем ангела, Анна картинки
С днем ангела Анны открытки
С днем ангела, Анна картинки
Поздравления с днем ангела Анны

viber
день Анны
Сейчас вы просматриваете новость «С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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