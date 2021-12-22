С днем ангела, Анна – поздравления в прозе, своими словами, душевные картинки для именинницы

Поздравления с днем ангела Анны своими словами и в прозе, прикольные картинки и открытки - найдете в подборке Главреда.
22 декабря – День Анны. Православная церковь почитает святую Анну – мать Девы Марии. Именно в этот день произошло непорочное зачатие Богородицы.
Кого поздравить с именинами в первый месяц года, читайте в нашем материале: День ангела в январе 2022 по церковному календарю: именинники месяца.
В день святой Анны, или как этот праздник называли в народе Анны Зимней, беременным женщинам нужно было соблюдать однодневный пост, а молодежь устраивала посиделки, на которых выбирали заглавную девушку, которая могла искусно шить. После Анны Темной начиналась активная подготовка к новогодним праздникам – уборка и побелка дома.
В день ангела Анны 22 декабря принимают поздравления Анюты, Анечки и Аннушки. Поздравления с днем ангела Анны своими словами, в прозе и стихах – в подборке Главреда.
С днем ангела, Анна – картинки и поздравления
Дорогая Аннушка, я поздравляю тебя. Желаю больших амбиций и астрономического счастья. Желаю частых путешествий и осуществления каждой мечты. Анютка, пусть твои глазки сияют от радости. Пусть твоя жизнь исключает неудачу и грусть. Пусть твоё сердце искренне любит и откровенно мечтает. Желаю тебе, дорогая, успехов, достатка и крутых возможностей для всего, что тебе важно!
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Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
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Я желаю головокружительной любви, незабываемого счастья, умопомрачительного успеха и неслыханного богатства. Ты, Анна, этого достойна. Ведь ты самая прекрасная и неотразимая, добрая и чувственная, честная и открытая.
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Анна, желаю чтобы уют и гармония всегда царили в твоём доме. Чтобы успех сопутствовал всем твоим делам. Пусть настроение будет отличным, а цветы и подарки близких людей будут искренними! Любви и радости, счастья и вдохновения!
***
Аню поздравить хочу я сейчас
И пожелать всех жизни прекрас.
Пожелать исполнения мечты и достатка,
У моря коктейлей выпить лишь сладких,
Съездить в Париж, слетать на Мальдивы,
Пусть жизнь твоя будет совершенна, красива.
Люби и мечтай, дорогая Анюта,
Счастье лишь знай, не грусти ни минуты.
***
Аня, Анечка, Анюта,
Пожелаю в праздник твой,
Чтобы каждая минута
Была белой полосой.
Чтобы беды обходили,
И с работой повезло,
И чтоб все тебя ценили,
Будь собой, врагам назло!
***
Будь везучей и желанной,
Сногсшибательной, успешной.
И по жизни шагай, Анна,
В ногу с радостью, конечно!
И, попав в любви объятья,
Вырываться ты не вздумай.
И пусть в сердце растёт счастье,
А в карманах — денег суммы!