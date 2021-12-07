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С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

7 декабря 2021, 03:35

Поздравления с днем ангела Екатерины в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - ищите в подборке Главреда.

С днем ангела, Екатерина
С днем ангела, Екатерина / depositphotos.com/

7 декабря отмечают свои именины женщины с прекрасным именем Екатерина. Православная церковь в этот день чтит великомученицу Екатерину Александрийскую.

Кого еще можно поздравить с именинами в последнем месяце года, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.

Красивые поздравления с днем Екатерины своими словами и в стихах, душевные картинки и открытки помогут поднять настроение Катюше уже с самого утра и вызвать на лице улыбку.

Можно также послать милую картинку с пожеланиями доброго утра, которая настроит на позитивный лад родных и друзей. Душевные строки и восхитительные картинки в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день.

День Екатерины 2021 – поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

Милая Катенька, сегодня — твой день и пусть он будет волшебным, добрым. Желаю тебе, Катерина, чтобы жизнь твоя была сладкая, как малина, чтобы ты всегда улыбалась, чтобы с каждым днём расцветала, будто весна. Будь счастлива и неотразима, желанна, любима и всегда хороша собой!

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С днем ангела Катя
С днем ангела, Катя

***

Прими мои поздравления, Катюша! Пусть здоровье и благополучие всегда будут с тобой, пусть любовь наполнит твое сердце, чтобы каждый день был как маленький праздник! Желаю тебе только положительных эмоций, творческого вдохновения и достижения новых вершин.

***

Екатерина, будь царицей, величественной, стойкой, чтобы с высоко поднятой головой, с гордостью преодолевала все невзгоды и проблемы. Пусть мечты все сбудутся, жизнь станет красочной и яркой, а любовь искренней.

С днем ангела Катя
С днем ангела, Катя картинки

***

Сегодня день только для тебя будет, Екатерина! Пусть с самого утра будет тебя будить счастье, чтобы радость и забота были на завтрак, победы и успехи в обед, а уют и спокойствие на ужин. Пусть жизнь будет сладкой и вкусной!

***

Пусть тебе, Екатерина,

Феерически везёт!

С процветанием обильным

Пусть удача в дом течёт.

Исполнятся желания,

Часто радуют друзья,

И улыбки, и внимание

Дарит мир и вся семья!

С днем ангела Катя
С днем ангела Екатерина прикольные картинки

***

С днем Святой Екатерины

Поздравляем всех Катюш,

Пусть у каждой будет счастье

И хороший, добрый муж,

Улыбаются пусть чаще

И не плачут никогда,

Светит всем Екатеринам

Пусть счастливая звезда!

С днем ангела Катя
Картинки с днем ангела Екатерина

***

День святой Екатерины —

Праздник света и добра.

Радостные именины,

Белоснежная пора.

Зимней сказки настроенье.

Чуда ждем мы все сейчас.

Праздник мира, просветленья,

Тихой радости для нас.

И молитвою старинной

Просим мы святую вновь.

Пусть хранит Екатерина

Душу, веру и любовь.

Картинки с днем ангела Екатерина
День Катерины 2021
Картинки с днем ангела Екатерина
День Екатерины 2021
Картинки с днем ангела Екатерина
Картинки с днем ангела Екатерина
Картинки с днем ангела Екатерина
Именины Екатерины картинки

viber
День Екатерины
Сейчас вы просматриваете новость «С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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