С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

Поздравления с днем ангела Екатерины в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - ищите в подборке Главреда.
7 декабря отмечают свои именины женщины с прекрасным именем Екатерина. Православная церковь в этот день чтит великомученицу Екатерину Александрийскую.
Кого еще можно поздравить с именинами в последнем месяце года, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.
Красивые поздравления с днем Екатерины своими словами и в стихах, душевные картинки и открытки помогут поднять настроение Катюше уже с самого утра и вызвать на лице улыбку.
Можно также послать милую картинку с пожеланиями доброго утра, которая настроит на позитивный лад родных и друзей. Душевные строки и восхитительные картинки в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день.
День Екатерины 2021 – поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки
Милая Катенька, сегодня — твой день и пусть он будет волшебным, добрым. Желаю тебе, Катерина, чтобы жизнь твоя была сладкая, как малина, чтобы ты всегда улыбалась, чтобы с каждым днём расцветала, будто весна. Будь счастлива и неотразима, желанна, любима и всегда хороша собой!
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Прими мои поздравления, Катюша! Пусть здоровье и благополучие всегда будут с тобой, пусть любовь наполнит твое сердце, чтобы каждый день был как маленький праздник! Желаю тебе только положительных эмоций, творческого вдохновения и достижения новых вершин.
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Екатерина, будь царицей, величественной, стойкой, чтобы с высоко поднятой головой, с гордостью преодолевала все невзгоды и проблемы. Пусть мечты все сбудутся, жизнь станет красочной и яркой, а любовь искренней.
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Сегодня день только для тебя будет, Екатерина! Пусть с самого утра будет тебя будить счастье, чтобы радость и забота были на завтрак, победы и успехи в обед, а уют и спокойствие на ужин. Пусть жизнь будет сладкой и вкусной!
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Пусть тебе, Екатерина,
Феерически везёт!
С процветанием обильным
Пусть удача в дом течёт.
Исполнятся желания,
Часто радуют друзья,
И улыбки, и внимание
Дарит мир и вся семья!
***
С днем Святой Екатерины
Поздравляем всех Катюш,
Пусть у каждой будет счастье
И хороший, добрый муж,
Улыбаются пусть чаще
И не плачут никогда,
Светит всем Екатеринам
Пусть счастливая звезда!
***
День святой Екатерины —
Праздник света и добра.
Радостные именины,
Белоснежная пора.
Зимней сказки настроенье.
Чуда ждем мы все сейчас.
Праздник мира, просветленья,
Тихой радости для нас.
И молитвою старинной
Просим мы святую вновь.
Пусть хранит Екатерина
Душу, веру и любовь.