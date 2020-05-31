Крутые поздравления с последним днем весны – картинки, открытки и гиф

Вот и настала пора дарить поздравления с последним днем весны. Самые красочные картинки и живые открытки с последним днем весны 2020 подобрал Главред.
Поздравления с последним днем весны в 2020 году совпали с последним воскресеньем весны. Весьма символично, что лето 2020 начинается с новой недели, аккурат с понедельника. Уже завтра мы будем дарить поздравления с первым днем лета.
Кажется, не так давно мы подбирали поздравления с первым днем весны – и вот уже выбираем с последним.
Поздравления с последним днем весны 31 мая – картинки и нежные открытки и живые анимационные гифки – помогут притупить грусть и меланхолию от расставания с этой чудной порою года.
Ранее прогноз Укргидрометцентра объяснил, какой будет погода в июне 2020. Синоптик прогнозирует температуру воздуха в пределах 18-22 градусов тепла.
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