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Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

Лидия Неплях
25 августа 2023, 14:58 обновлено 25 августа, 15:13
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В этот день верующие собираются в церквях для особенных богослужений и молитв, чтобы почтить память Пресвятой Богородицы.
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Праздник Успения Пресвятой Богородицы / Фото: freepik

28 августа в Украине отмечают празник Успения Пресвятой Богородицы, также известное как Успение Матери Божией. В этот день верующие почитают восхождение души и тела Пресвятой Девы Марии к Небесному престолу после её смерти.

Главред подготовил поздравления с одним из важных дней в христианском календаре.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в стихах

Пусть светом пышет этот славный день

видео дня

И благодать сойдет на человека,

Пусть корысти и зла дрянная тень

От солнышка растает будто горстка снега,

Пусть сердце верой полнится всегда,

Сегодня не забудьте преклониться,

Чтоб мир наполнился гармонией добра,

Что будет рядом, будет вечно сниться!

Не бойтесь всем дарить свое тепло,

Оно сегодня обязательно вернется,

Согреет и благословит оно,

И все получится, и все у вас сойдется!

В день Богородицы Успения

Тебе желаю благодати,

И пусть на много лет терпения

И силы духа тебе хватит!

Привітання з Успінням
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы / Коллаж: Главред

Богородицы Успение

Пусть принесет благословение,

И, конечно, радость и уют

Пускай всегда в домах живут.

Привітання з Успінням
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы / Коллаж: Главред

Дева Мария, заступница наша,

Сделает жизнь твою ярче и краше.

Счастье подарит, любовь и терпение,

И в любом деле лишь вдохновение.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в прозе

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы / Коллаж: Главред

С успением Пресвятой Богородицы вас! Пусть в этот волшебный день небо над головой наполняется светом добра, чистоты и любви. Пусть в дома ваши войдут покой и благодать Божья. Да будут души ваши безгрешны. Мира и благоденствия вам!

Желаю, чтобы благополучие пришло в ваш дом, принесло с собой счастье, покой и достаток. Пускай Господь всегда будет в ваших душах. Пускай вера всегда крепнет в ваших сердцах. Пускай мир вокруг вас всегда полнится счастьем, любовью и радостью. С Успением Святой Богородицы!

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы / Коллаж: Главред

Хочу пожелать тебе в день Успения Пресвятой Богородицы не обижаться на других, ценить все, что имеешь, сглаживать острые углы, не раздувая ссоры. Люби и береги близких и любимых людей. Пусть каждый счастливый и радостный момент в жизни будет дорог для тебя. Пускай в твоем сердце будет только искренняя любовь.

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праздник Успение Пресвятой Богородицы
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