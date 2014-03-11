На аэродроме "Бельбек" российские солдаты сожгли электроустановку

Во вторник, 11 марта, вечером на захваченном российскими солдатами аэродроме в Бельбеке под Севастополем была подожжена электроустановка.

При этом пожар был замечен из административных зданий части, сообщает издание belbek62.com.ua.

При этом в опасной близости от подожженной электроустановки располагаются склады горюче-смазочных материалов.

После того как пожар был потушен, российские солдаты заявили, что на территории, охраняемой их снайперами и личным составом, электроустановку поджег неизвестный.

Издание также сообщает, что поджечь обесточенную электроустановку можно только с использованием горючих веществ.

Ранее "Главред" сообщал, что на аэродроме в Бельбеке российские солдаты вывели из строя украинские самолеты, а потом заявили, что неизвестные засыпали щебень в двигатели, порезали кабели и повредили колеса.

Фото: belbek62.com.ua