На аэродроме "Бельбек" российские солдаты сожгли электроустановку

Возле горящей электроустановки находятся склады ГМС.
Во вторник, 11 марта, вечером на захваченном российскими солдатами аэродроме в Бельбеке под Севастополем была подожжена электроустановка.
При этом пожар был замечен из административных зданий части, сообщает издание belbek62.com.ua.
При этом в опасной близости от подожженной электроустановки располагаются склады горюче-смазочных материалов.
После того как пожар был потушен, российские солдаты заявили, что на территории, охраняемой их снайперами и личным составом, электроустановку поджег неизвестный.
Издание также сообщает, что поджечь обесточенную электроустановку можно только с использованием горючих веществ.
Ранее "Главред" сообщал, что на аэродроме в Бельбеке российские солдаты вывели из строя украинские самолеты, а потом заявили, что неизвестные засыпали щебень в двигатели, порезали кабели и повредили колеса.
Фото: belbek62.com.ua