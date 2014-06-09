Под завалами дома в Николаеве обнаружено тело женщины

В Николаеве, где взорвалась пятиэтажка, в ходе работ спасатели на 3 этаже под завалами обнаружили тело погибшего.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко, пишет НикВести.

Его накрыли железобетонная конструкция и шкаф. В данный момент установить личность погибшего невозможно, идет расчистка завалов. По его словам, работы спасателей усложняются большим количеством пыли, завалами железобетонных плит.

Как выяснилось, спасатели ГосЧС обнаружили под завалами тело женщины. В пресс-службе ГосЧС области рассказали, что тело только нашли, его еще не могут извлечь из-под завалов, сообщает УНИАН.

Напомним, в Николаеве в результате взрыва в жилом доме эвакуировано 54 человека, четверо пострадавших, один из них госпитализирован.