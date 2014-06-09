Подробности взрыва жилого дома в Николаеве: опубликованы новые фото и видео с места события

В Николаеве в результате взрыва в жилом доме эвакуировано 54 человека, 1 госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 9 июня в 04:59 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение от жильцов пятиэтажного жилого дома по ул. Молодогвардейская, 28 о взрыве в одной из жилых квартир.

"По прибытию спасателями было установлено, что взрыв произошел в одной из квартир первого подъезда дома на пятом этаже. В результате чего обрушились строительные конструкции пятого и, частично, четвертого этажей одной из квартир. Срочно эвакуированы 54 человека", - говорится в сообщении.

Во время проведения аварийно-спасательных работ было обнаружено 4 пострадавших. Мужчина, 1977 г.р., в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Николаевской городской больницы.

Дом отключен от газа, воды и электроснабжения. Сейчас продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы.

"Предварительная вероятная причина (взрыва) - бытовой газ", - отметили в сообщении.

фото: НикВести;видео: youtube.com