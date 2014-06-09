В Николаеве снова взорвался жилой дом, есть пострадавшие: опубликованы фото с места события

В Николаеве, 9 июня, около 5:00 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Молодогрардейская, 28. Взрыв случился на двух верхних этажах первого подъезда дома.

В результате взрыва, который был слышен в радиусе нескольких километров, выбило окна в соседних домах, сообщает НикВести.

По предварительным данным, жертв нет. Пострадал жилец взорвавшейся квартиры, мужчина лет 40. С ожогами 45% поверхности тела он госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы.

По словам соседей пострадавший — наркоман, об это знал весь подъезд. Некоторые из соседей рассказали, что после взрыва мужчина бегал весь обожженный и кричал: "Все равно я вас здесь всех взорву", пишет Новости-N.

Еще двое жителей дома, получившие незначительные травмы, от госпитализации отказались.

В данный момент на месте работают МЧС-ники, медики, милиция, а также эксперты-криминалисты и газовики. Спасатели, проводя так называемые "минуты тишины" для того, чтобы определить есть ли кто-либо живой под завалами.

В результате взрыва полностью снесло конструкцию балкона на пятом этаже, также провалилась кровля дома над местом взрыва.

На место происшествия прибыли губернатор Николаевской области Николай Романчук, первый заместитель мэра Николаева Юрий Андиенко и глава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

иИ дома уже эвакуировано более 50 человек. В данный момент под завалами может находиться одна комната, на 4 этаже, где предположительно находится один человек.

Такжеотсутствует информация о местонахождении 3 человек, которые прописаны в квартире №18 по улице Молодогвардейская, 28.

Напомним, 12 мая в Николаеве произошел взрыв в 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 чел. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома. Погибло 7 человек.

фото: НикВести