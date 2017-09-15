В Славянске задержан информатор боевиков ЛНР, опубликованы фото

В Славянске Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора одной из банд боевиков самопровозглашенной ЛНР.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что мужчина по делам передвигался по населенным пунктам в зоне АТО на Донбассе и собирал сведения для противника.



"Он, в частности,... отправлял… детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО", — отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника найдены и изъяты доказательства передачи информации врагу. Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Донецкой области был задержан заряжающий артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористической ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua