На Львовщине микроавтобус на переходе сбил двух людей, фото с места ДТП

В четверг, 28 сентября, в Трускавце Львовской области микроавтобус на пешеходном переходе наехал на мужчину и женщину, пострадавшие попали в больницу.

Об этом говорится на странице Главного управления Национальной полиции в регионе в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 16:00 на ул. Мазепы.

"Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Volkswagen T5 — 34-летняя жительница Дрогобычского района, совершил наезд на двух жителей Трускавца — 26-летнюю женщину и 29-летнего мужчину", — отмечается в сообщении.

Вследствие ДТП пешеходы получили телесные повреждения: у женщины медики диагностировали "перелом костей таза справа, перелом левой ключицы со смещением, резаные раны лобной области головы справа", а у мужчины — "резаные раны лобной области головы, множественные раны лица и рук".

Напомним, 25 сентября в Дубровице Ровенской области автомобиль наехал на местную жительницу, которая передвигалась на велосипеде, и скрылся с места ДТП, пострадавшая скончалась.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV